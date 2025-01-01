Fatih Tezcan'dan kadınlara: Dindar erkeklere trip atmayı bırakın

Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:06

Güncelleme: 01.01.2025 - 12:08

AKP'nin sosyal medyada Atatürk ve laiklik karşıtlığını açıkça dile getirmesiyle öne çıkan isimlerinden Fatih Tezcan, bu kez kadınlara "dindar erkeklerle ilişkileri" konusunda tavsiyelerde bulundu.

Tezcan, sosyal medya platformu X'teki (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda kadınlara "Hanımlar. Dindar erkeklere trip atmayı bırakın. Evliliği kolaylaştırın" diye seslenip şöyle yazdı:

"Siz yokuş yaptıkça erkekler ‘daha az hassas’ hanımlarla ilgilenmeye başlıyorlar. Sonra evlenemiyoruz diyorsunuz. Mesele öyle değil. Sorun kibir, tripler, toksik tavırlar, yüksek beklentiler. Benden söylemesi."

'TRİP'SİZ COĞRAFYALARI SIRALADI...

Tezcan paylaşımına bir takipçisinin "Trip atmayan kadın mı olur yahu?" diye yanıt vermesi üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Slav kadınlarında yok. Arap kadınlarının yarısı Avrupa’nın büyük çoğu Amerika Afrika Japonya ve Çin’in tamamında yok. Hindistan’ı bilmiyorum Avustralya’da da yok. Kutupları da bilmiyorum. Yok dünyada böyle bir “sebepsiz trip akımı” yok. Bilenlerle konuşun. Ben anlatamıyorum. Yok."

"GÜNDE 20 SAAT GÜLEN'İ DİNLERDİM"

Tezcan, 2013’te Fethullahçı Terör Örgütü lideri Gülen’e övgüler düzerek onun için ‘ağladığını’ açıklamıştı. Tezcan “Gülen’i günde 20 saat dinlerdim. Yemek yaparken bile kulaklıkta peygamber sevgisi anlatırdı… Yemek yaparken gözyaşlarım çorbama akardı…” demişti.

Atatürk ve laiklik düşmanlığını gizlemeyen konuşmalarıyla bilinen Fatih Tezcan, 2022 yılında "Atatürk'e hakaret"ten 2 yıl 2 ay hapis cezası almış, cezasında ertelemeye gidilmemişti. 18 Ağustos 2022'de "Ben cezaevine giriyorum. Allaha emanet olun ve dua edin" ifadeleriyle hapse girdiğini duyuran Tezcan, yaklaşık 1 yıl sonra da serbest kalmıştı.