Fatma Şahin Erdoğan’la ilginç diyaloğunu anlattı: 'Sana dişi fili nereden bulayım?'

Yayınlanma: 21.08.2023 - 17:52

Güncelleme: 21.08.2023 - 17:52

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Yazarlar Derneği’nin düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” programına katıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 2018 yılında Sudan eski Devlet Başkanı Ömer El- Beşir tarafından hediye edilen dört aslana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

“1 milyon metrekare alan içerisinde bir hayvanat bahçemiz var. Daha önce Cumhurbaşkanımız geldiğinde torunları da gezmişti. Biliyorlardı. Sudan’a gittiğinde Cumhurbaşkanımıza dört Aslan hediye ettiler. İsimlerini de kendi verdi. İki dişi, iki erkek. O sırada Mustafa Bey de Özel Kalemi’ydi. Gece iki civarı aradı, ‘Cumhurbaşkanımız görüşmek istiyor’ dedi. Bir gün önce de oranın başındaki veteriner kardeşimiz bana ‘Zürafamız var, ‘Şakir’. Çok yaşlandı buna bir gelin bulmamız lazım’ demişti. Kayseri’den getirdik. Adını da ‘Selvi’ koyduk. ‘Selvi Boylu Al Yazmalı’ diye düğün yaptık. Evlendirdik. Bir gün önce de ‘Başkanım bu fil çok yaşlandı. Bizim dişi fil bulmamız lazım’ demişti. ‘Nerede varsa araştır, gidip bulalım’ dedim. Kafamızda bir dişi fil var. Dişi fil bulmamız lazım.

"SANA DİŞİ FİL NEREDEN BULAYIM"

Cumhurbaşkanımız telefonda, ‘Bize aslan hediye ediyorlar dört tane, buna en uygun bakılacak yerin Gaziantep olduğunu biliyoruz. Size göndersek bakabilir misiniz?’ dedi. ‘Biz onlara çok güzel bakarız’ dedim. Sonra dedim ki, ‘Ama Cumhurbaşkanım bizim bir de dişi fil ihtiyacımız var. ’Dedi ki; ‘Ya Başkanım gecenin ikisinde elimde erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım, sabah yine bakalım dişi fil var mı?’ dedi.