Fazıl Say'dan Ali Koç'a eleştiri: '6 yılda 1 şampiyonluk alamadı...'

Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 3. kez Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçilen Ali Koç'u eleştirdi. Say paylaşımında, "Türkiye gibi yoksul bir ülkede yüz milyonlarca doları futbola yatırıyor. Nerdeyse tüm holding birimlerini de işe koşuyor, paralar paralar, anlayamayacağımız rakamlar, yine de 6 yıl başarısız oluyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 10:57
Fazıl Say'dan Ali Koç'a eleştiri: '6 yılda 1 şampiyonluk alamadı...'
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Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, pazar günü yapılan başkanlık seçimiyle tamamlandı. Ali Koç 16 bin 464 alarak yeniden başkan seçilirken Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üçüncü kez başkan seçilmesinin ardından Ali Koç'u eleştirdi. Fenerbahçeli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Say, "Ali Koç (tebrik ederim kazanmış yine) aileden çok zengin. Türkiye gibi yoksul bir ülkede yüz milyonlarca doları futbola yatırıyor. Nerdeyse tüm holding birimlerini de işe koşuyor, paralar paralar, anlayamayacağımız rakamlar, yine de 6 yıl başarısız oluyor" dedi.

"6 YILDA 1 ŞAMPİYONLUK ALAMADI"

Say, "O parayla kültür devrimi olurdu, orkestralar, festivaller, bienaller kurulurdu, eserler üretilirdi, eğitimde neler yapılırdı Anadoluda, -bu zor durumdaki ülkede- o para o vasat futbolculara verileceğine, üşke kültürel şahlanırdı, sadece kültür de değil, ilim bilim..Yatırım.. 6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon, ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say'ın paylaşımı şu şekilde:


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