Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Sıkıntının asıl sebebini biliyoruz

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 23:21

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 23:21

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından 'Bana aday oldum diye kızan kardeşlerime' başlığı adı altında paylaşım yaptı. İnce'nin yayımladığı metinde, seçimlere girme nedenini açıkladı. İnce, "Seçimlere girerek, her iki tarafın da adaylarına oy vermek istemeyen seçmenlere bir seçenek sunuyorum" dedi.

İnce'nin paylaşımına yorum yapan sanatçı Fazıl Say ise duruma tepki göstererek şunları yazdı:

"Senin durumunu, sıkıntının asıl sebebini, biliyoruz; ama bence; şu %90 aktroller tarafından savunulmayı bırak artık. Bu ne ya? Buna bari bir yol bul. İyi değil bu))))) Anladık sıkıntını))) Biliyoruz))))"