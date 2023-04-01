Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Sıkıntının asıl sebebini biliyoruz
Sanatçı Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayı olduğu için kendisine kızanlara açıklamalarda bulunan Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından 'Bana aday oldum diye kızan kardeşlerime' başlığı adı altında paylaşım yaptı. İnce'nin yayımladığı metinde, seçimlere girme nedenini açıkladı. İnce, "Seçimlere girerek, her iki tarafın da adaylarına oy vermek istemeyen seçmenlere bir seçenek sunuyorum" dedi.
İnce'nin paylaşımına yorum yapan sanatçı Fazıl Say ise duruma tepki göstererek şunları yazdı:
"Senin durumunu, sıkıntının asıl sebebini, biliyoruz; ama bence; şu %90 aktroller tarafından savunulmayı bırak artık. Bu ne ya? Buna bari bir yol bul. İyi değil bu))))) Anladık sıkıntını))) Biliyoruz))))"
Senin durumunu , sıkıntının asıl sebebini , biliyoruz; ama bence; şu %90 aktroller tarafından savunulmayı bırak artık. Bu ne ya? Buna bari bir yol bul. İyi değil bu)))))— Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 1, 2023
Anladık sıkıntını)))
Biliyoruz))))
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