Fazıl Say'dan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala mesajı: 'Bravo Kılıçdaroğlu!'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 14:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 14:15

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı yayımladı.

Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun “Bu ülkede insanlar haksız yere hapis yatıyor, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala haksız yere hapis yatıyor!” sözünü alıntılayan Say, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi Davası nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen iş insanı Osman Kavala'ya destek verdi.

Say paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bravo Kılıçdaroğlu! Yüz bin kere bravo! Aynen öyle; 'Bu ülkede insanlar haksız yere hapis yatıyor, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala haksız yere hapis yatıyor!' Bir vatandaş olarak, teşekkür ederim. Kazanacağız! Haksızlık sona erecek! Başka yolu yok!!!"