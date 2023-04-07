Fazıl Say'dan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala mesajı: 'Bravo Kılıçdaroğlu!'

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala gibi birçok insanın haksız yere hapis cezası almasına ilişkin, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Say, "Kazanacağız, haksızlık sona erecek!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 14:00
Fazıl Say'dan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala mesajı: 'Bravo Kılıçdaroğlu!'
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Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı yayımladı.

Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun “Bu ülkede insanlar haksız yere hapis yatıyor, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala haksız yere hapis yatıyor!” sözünü alıntılayan Say, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi Davası nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen iş insanı Osman Kavala'ya destek verdi.

Say paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bravo Kılıçdaroğlu! Yüz bin kere bravo! Aynen öyle; 'Bu ülkede insanlar haksız yere hapis yatıyor, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala haksız yere hapis yatıyor!' Bir vatandaş olarak, teşekkür ederim. Kazanacağız! Haksızlık sona erecek! Başka yolu yok!!!"


Fazıl Say Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş

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