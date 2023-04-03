Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Sen manisin!

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 16:59

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 16:59

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından canlı yayına konuk olacağını duyurdu. İnce söz konusu paylaşımında "Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olacağım. Bir maniniz yoksa beklerim" notunu düştü.

Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olacağım. Bir maniniz yoksa beklerim O? pic.twitter.com/txTISey8xT — Muharrem İNCE (@vekilince) April 3, 2023

SAY'DAN İNCE'YE YANIT

Say, İnce'nin paylaşımına, "Var! Mani sensin! Sen manisin!" yanıtını verdi.