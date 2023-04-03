Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Sen manisin!
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yanıt verdi. Say, İnce'nin canlı yayına konuk olacağını duyurduğu ve 'Bir maniniz yoksa bekliyorum' notu düştüğü paylaşımına, "Var! Mani sensin..." dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından canlı yayına konuk olacağını duyurdu. İnce söz konusu paylaşımında "Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olacağım. Bir maniniz yoksa beklerim" notunu düştü.
Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olacağım. Bir maniniz yoksa beklerim O? pic.twitter.com/txTISey8xT— Muharrem İNCE (@vekilince) April 3, 2023
SAY'DAN İNCE'YE YANIT
Say, İnce'nin paylaşımına, "Var! Mani sensin! Sen manisin!" yanıtını verdi.
Var!— Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 3, 2023
Mani sensin!
Sen manisin!
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