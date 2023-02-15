Osman Kavala'dan 'dayanışma' mesajı: 'Onların arasında olamamaktan büyük üzüntü duyuyorum'

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:09

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 11:09

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 10 ili vuran depremlerde 35 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Bölgede OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Son olarak; Gezi Davası nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen iş insanı Osman Kavala, deprem felaketine ilişkin Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi.

Kavala, mesajında "Yaşadığımız devasa felaketten sonra gelişen büyük sivil dayanışmanın, kardeşlik ruhuyla birlikte, eşit yurttaşlık anlayışının yaygınlaşmasına, insan hayatı ve insan haklarına yönelik duyarlılığın güçlenmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"ARALARINDA OLAMAMAKTAN DOLAYI..."

Kavala, şu ifadeleri kullandı:

"Depremzede kardeşlerimin acılarını paylaşmak ve hafifletmek için seferber olan tüm dayanışma gönüllülerine başarılar diliyorum. Onların arasında olamamaktan büyük üzüntü duyuyorum."