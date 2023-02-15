Osman Kavala'dan 'dayanışma' mesajı: 'Onların arasında olamamaktan büyük üzüntü duyuyorum'

Tutuklu iş insanı Osman Kavala, depremzedeler dayanışma mesajı gönderdi. Kavala mesajında, "Gönüllülere başarılar diliyorum. Onların arasında olamamaktan büyük üzüntü duyuyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:09
Osman Kavala'dan 'dayanışma' mesajı: 'Onların arasında olamamaktan büyük üzüntü duyuyorum'
Abone Ol google-news

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 10 ili vuran depremlerde 35 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Bölgede OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Son olarak; Gezi Davası nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen iş insanı Osman Kavala, deprem felaketine ilişkin Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi.

Kavala, mesajında "Yaşadığımız devasa felaketten sonra gelişen büyük sivil dayanışmanın, kardeşlik ruhuyla birlikte, eşit yurttaşlık anlayışının yaygınlaşmasına, insan hayatı ve insan haklarına yönelik duyarlılığın güçlenmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. 

"ARALARINDA OLAMAMAKTAN DOLAYI..."

Kavala, şu ifadeleri kullandı:

"Depremzede kardeşlerimin acılarını paylaşmak ve hafifletmek için seferber olan tüm dayanışma gönüllülerine başarılar diliyorum. Onların arasında olamamaktan büyük üzüntü duyuyorum."


Osman Kavala artçı deprem AFAD son depremler 6 Şubat depremi

İlgili Haberler

Osman Kavala'dan Aslı Aydıntaşbaş açıklaması

Osman Kavala'dan Aslı Aydıntaşbaş açıklaması
ABD'den 'Osman Kavala' kararına ilişkin açıklama:

ABD'den 'Osman Kavala' kararına ilişkin açıklama: "Derin rahatsızlık duyuyor ve hayal kırıklığı içindeyiz"
Osman Kavala tutukluluğunun 5. yılında açıklama yaptı: 'Bir yenilenmeyi başlatacağına inanıyorum'

Osman Kavala tutukluluğunun 5. yılında açıklama yaptı: 'Bir yenilenmeyi başlatacağına inanıyorum'

En Çok Okunan Haberler