Fen lisesi mezunlarından 'atamalara' tepki: 'Hangi kriterleri göz önünde tutarak öğretmenlerimizi sürdünüz?'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 16:18

Güncelleme: 14.04.2025 - 16:19

Ankara Fen Lisesi'nde 35 öğretmenden 21'inin proje okulları atamasının gerçekleşmesi sonrası okullarından gönderildiğini dile getiren Ankara Fen Lisesi mezunları bu duruma tepki göstermek için bir basın açıklaması düzenledi.

Ankara Meral Yaman Okay Parkı'nda toplanan mezunlar "Liseme ve öğretmenime dokunma" sloganlarıyla Ankara Fen Lisesi önüne yürüdü.

Mezunlar adına bir öğrenci burada açıklamayı okudu. Mezun öğrencilere CHP Ankara İl Sekreteri Durali Bozkurt da destek verdi.

Mezun öğrenciler açıklamasında, "21 öğretmenimizin hangi sebeplere dayanılarak, hangi kriterler göz önünde tutularak okuldan sürgün edildiğini merak ediyoruz. Ayrıca başka okullara tayin edilen öğretmenlerimizin yerine atanacak yeni memurların bu kriterler bakımından nasıl bir fark yarattığını da sormayı kendimize hak görüyoruz" dedi.

'KORKU İKLİMİ YARATILIYOR'

Okul idaresinin mezunların toplanmasından rahatsızlık duyduğunu ileri süren mezun öğrenci, şöyle konuştu:

"Hafızalardan silinecek olan idarecilerin, mezunların kendi okullarının önünde buluşmasını engellemesi sadece üzücü bir durumdur. Son olarak halen okulumuzda eğitim görmekte olan öğrencilerin velilerine, çocuklarının herhangi bir eyleme katılması durumunda disiplin cezasına çarptırılacağını ifade eden mesajlar atmak, mevcut idarenin öğrencilerin istikbalini düşünmediğinin, okulun kimliğinin bir parçası olan eleştirel düşünceyi törpüleyerek korku iklimi yaratmak istediğinin göstergesidir. Ankara Fen Lisesi'nin kişilerden, kişisel hırslardan ve günlük siyasetten daha büyük bir anlam ifade ettiğini Ankara Fen Lisesi mezunları olarak tekrar hatırlatıyoruz. Öğretmenlerimizin yanındayız."