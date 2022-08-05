Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının bilançosu açığa çıktı
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Balıklı Rum Hastanesi'nin huzurevi bölümünde çıkan yangının ardından yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında tarihi öneme sahip tescilli binanın taşıyıcı unsurlarda herhangi bir zarar olmadığının belirlendiğini, kısmi restorasyonla binanın eski haline gelebileceğini söyledi.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki uzman heyetle Balıklı Rum Hastanesi'ndeki hasar tespit ve temizlik çalışmaları hakkında bilgi almak için bölgeye geldi.
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