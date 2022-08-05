Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının bilançosu açığa çıktı

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:16

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki uzman heyetle Balıklı Rum Hastanesi'ndeki hasar tespit ve temizlik çalışmaları hakkında bilgi almak için bölgeye geldi.

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