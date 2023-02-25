Fenerbahçe tribünlerinde 'hükümet istifa' sloganları atıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iktidarın ihmali nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti. Yurttaşların öfkesi, tribünlere de taştı. Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında Fenerbahçe tribünlerinden "hükümet istifa" sloganları atıldı.
Süper Lig Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar “Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan” tezahüratında bulundu.
Tribünlerde ise “Acımız tarifsiz, başımız sağ olsun” ve “Yaşaran gözler ümit dolacak” pankartları yer aldı.
Katarlı yayın kuruluşu beIN Sports'un, taraftarların sesini yayına vermemesi ise sosyal medyada tepki topladı.
Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor ile İsviçre'nin Basel takımı karşı karşıya geldiği mücadelede, tribünlerden “Enkaz var devlet yok, Tayyip Erdoğan istifa” sözlerinin yer aldığı bir pankart açılmıştı.
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