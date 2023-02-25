Süper Lig başkanları Fenerbahçe - Konyaspor maçında tribünde yer alacak

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 16:59

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 16:59

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig'in erteleme mücadelesini tüm kulüp başkanları tribünde takip edecek.

KULÜP BAŞKANLARI BİR ARADA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kulüpler Birliği'nin daveti üzerine Süper Lig kulüp başkanları Kadıköy'deki mücadeleyi yerinde izleyecek.

Fenerbahçe ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren 23. hafta erteleme maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.