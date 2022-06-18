Feshedilen MHP Diyarbakır İl Yönetimi: Kayaalp dışında gözaltına alınan herhangi bir parti üyemiz yok
Diyarbakır'da feshedilen MHP il teşkilatının gözaltına alınan başkanı Cihan Kayaalp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanmıştı. Kapatılan MHP İl Yönetimi, il başkanı Cihan Kayaalp'le birlikte bazı yöneticilerin de gözaltına alındığını yalanladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından, feshedilen partisinin Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, gözaltına alınmıştı.
Cihan Kayaalp, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
FESHEDİLEN MHP DİYARBAKIR İL YÖNETİMİ'NDEN AÇIKLAMA
MHP Genel Merkezi tarafından feshedilen MHP Diyarbakır İl Yönetimi, görevden alınan il başkanı Cihan Kayaalp'in “cinsel istismar” suçlamasından tutuklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
KAMUOYUNA DUYURULUR— MHP Diyarbakır İl Başkanlığı (@mhpdiyarbakiril) June 17, 2022
[ MÜNSEFİH DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ]@dbdevletbahceli @E_SemihYalcin @MHP_Bilgi pic.twitter.com/OcQHamNVCW
İlçe teşkilatları ve ilçe başkanlarının parti faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Tutuklanan eski il başkanı Cihan Kayaalp'e isnat edilen suçların partimizle ve yönetimdeki arkadaşlarımızla hiçbir ilgi ve bağlantısı kesinlikle yoktur. Tamamen Kayaalp'in gerçekleştirdiği iddia edilen bu olaylar yine Kayaalp'in şahsı ile ilgilidir” ifadeleri kullanıldı.
Kayaalp'le ilgili bazı haberlerde gözaltına alınanlar arasında il yöneticilerinin de olduğu öne sürülmüştü.
"KAYAALP DIŞINDA GÖZALTINA ALINAN VEYA TUTUKLANAN YÖNETİCİMİZ BULUNMUYOR"
İddiaların reddedildiği açıklamada, “Bir kısım şer odakları bu olayları provoke ederek haber sitelerinde il yöneticilerimizin de arandığı, gözaltına alındığı veya tutuklandığı haberlerini yayınlamıştır ancak bu iddialar tamamen asılsızdır ve hiçbir yöneticimiz bu olayların içinde olmadığı gibi haklarında herhangi bir arama kararı da bulunmamaktadır. Kayaalp dışında gözaltına alınan veya tutuklanan herhangi bir il ve ilçe yöneticimiz, parti üyemiz bulunmamaktadır” denildi.
Video Haberler
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- Terör örgütü lideri Öcalan için çarpıcı iddia
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- Adayı duyurma şartını açıkladı