Feshedilen MHP Diyarbakır İl Yönetimi: Kayaalp dışında gözaltına alınan herhangi bir parti üyemiz yok

18 Haziran 2022 Cumartesi, 01:01

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından, feshedilen partisinin Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, gözaltına alınmıştı.

Cihan Kayaalp, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

FESHEDİLEN MHP DİYARBAKIR İL YÖNETİMİ'NDEN AÇIKLAMA

MHP Genel Merkezi tarafından feshedilen MHP Diyarbakır İl Yönetimi, görevden alınan il başkanı Cihan Kayaalp'in “cinsel istismar” suçlamasından tutuklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İlçe teşkilatları ve ilçe başkanlarının parti faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Tutuklanan eski il başkanı Cihan Kayaalp'e isnat edilen suçların partimizle ve yönetimdeki arkadaşlarımızla hiçbir ilgi ve bağlantısı kesinlikle yoktur. Tamamen Kayaalp'in gerçekleştirdiği iddia edilen bu olaylar yine Kayaalp'in şahsı ile ilgilidir” ifadeleri kullanıldı.

Kayaalp'le ilgili bazı haberlerde gözaltına alınanlar arasında il yöneticilerinin de olduğu öne sürülmüştü.

"KAYAALP DIŞINDA GÖZALTINA ALINAN VEYA TUTUKLANAN YÖNETİCİMİZ BULUNMUYOR"



İddiaların reddedildiği açıklamada, “Bir kısım şer odakları bu olayları provoke ederek haber sitelerinde il yöneticilerimizin de arandığı, gözaltına alındığı veya tutuklandığı haberlerini yayınlamıştır ancak bu iddialar tamamen asılsızdır ve hiçbir yöneticimiz bu olayların içinde olmadığı gibi haklarında herhangi bir arama kararı da bulunmamaktadır. Kayaalp dışında gözaltına alınan veya tutuklanan herhangi bir il ve ilçe yöneticimiz, parti üyemiz bulunmamaktadır” denildi.