Son dakika... Diyarbakır'da feshedilen MHP teşkilatının il başkanı Kayaalp tutuklandı
Son dakika... Diyarbakır'da feshedilen MHP il teşkilatının dün akşam saatlerinde gözaltına alınan başkanı Cihan Kayaalp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın dün sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından, feshedilen partisinin Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Cihan Kayaalp, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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