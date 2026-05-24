Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı: 3 kişi gözaltına alındı

24.05.2026 09:52:00
Haber Merkezi
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğramıştı. Muğla Valiliği, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün ilçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 

Saldırı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bacağından yaralanan Karaca, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. 

Muğla Valisi İdris Akbıyık, karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtirken şunları kaydetti:

"Diz kısmından bir el ateş etmek suretiyle yaralanıyor. Konutu civarında dolaşan genç bir şahıs tarafından saldırı yapılıyor. Yaşanan arbede sırasında silahı doğrulttuğu anda başkanımız müdahale ediyor ve sol diz kısmında yaralanıyor. Şu anda araştırmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürümüz ekipleriyle olayın bizzat başında." 

VALİLİK: 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Muğla Valiliği tarafından bugün yapılan açıklamada da saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

3.05.2026 tarihinde Fethiye ilçemizde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli çalışmalar yapılmakta olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir.

Fethiye'de 'marina' isyanı: Halk Ayten Koyu'nu kurtarmak için yargıya gidiyor Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 3. derece doğal sit alanı Ayten Koyu'na yönelik 46 kapasiteli tekne bağlama iskelesi projesi, bölge halkını ve çevrecileri ayağa kaldırdı. Rant uğruna ormanlık alanın yapılaşmaya açılacağını savunan vatandaşlar, projenin iptali için yargı yoluna gitmeye hazırlanıyor.
Fethiye Belediyesi’ne iki çevre ödülü birden Muğla’nın Fethiye ilçesinde çevre odaklı projeleriyle dikkat çeken Fethiye Belediyesi, biri ulusal biri uluslararası olmak üzere iki önemli çevre ödülüne layık görüldü. Belediye, “Tekneler Yarışıyor: Atık Yarışması” projesiyle 56 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmada dünya üçüncüsü olurken, Türkiye’den ödül alan tek belediye olma başarısını gösterdi.
Son dakika... Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırı: 'Başkanımızın sağlık durumu iyi' Muğla'da CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Başkan karaca hastaneye kaldırıldı. Belediyeden konuya ilişkin açıklama yapıldı.