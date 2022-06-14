FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli evlerine baskın yapılarak gözaltına alındı

14 Haziran 2022 Salı, 10:24

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ üyesi oldukları, izini kaybettirmek amacıyla kurum değiştirdikleri ve halen aktif durumda olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ bağlantılı yapılarda fiilen görev aldıkları, terör örgütünün finansal kurumlarına destek amacıyla para yatırdıkları, FETÖ içinde 'ev abisi', 'ev ablası' kodları ile hücre tipi yapılanmasında yöneticilik yaptıkları iddia edilen sözkonusu 44 kişiye yönelik Mersin merkezli Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli'de eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu ekipler, 42 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.