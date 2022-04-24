FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı yakalandı.

AA
24 Nisan 2022 Pazar, 15:35
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
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Edirne'de Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan B.M, Y.M, S.P. ve Y.A'yı yakaladı.

Yakalanan FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.


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