FETÖ’nün avukat yapılanmasına operasyon: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

24 Haziran 2022 Cuma, 09:41

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında 17’si avukat, hukuk müşaviri ve icra müdür yardımcısının da yer aldığı 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada sabah İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Bursa ve Ankara’da eş zamanlı yapılan operasyonda 17 kişi yakalandı. Adreslerde bulunamayan 3 şüphelinin ise yurtdışına kaçtığı öğrenilirken, gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Yakalanan 17 FETÖ üyesinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



