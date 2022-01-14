FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasında 19 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı ihraç edilip rütbeleri sökülen 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan HTS analiz çalışmalarında şüphelilerin, FETÖ'nün 'üst düzey' mensupları ve bağlı oldukları "mahrem imam"larla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edildi.
FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik 12 ilde operasyon başlattı.
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