FETÖ'nün kanalı duyurdu: Fethullah Gülen hastaneye kaldırıldı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:39

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in haftalık sohbetlerinin yayınlandığı herkul.org sitesine ait Herkul_Nagme isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda Fethullah Gülen’in hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.



İlgili hesaptan yapılan Kurban Bayramı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Her bayram olduğu gibi bu bayram da sizlerle küçük de olsa bir kare paylaşalım istedik.

Gurbette bir bayram daha idrak edemiyoruz. Muhterem Hocamızın genel sağlık durumu iyi olmakla birlikte rutin kontroller ve sağlık değerlerinin gözlenmesi maksadıyla bir süre hastanede olması doktorların talebi ile uygun görüldü. Cenab-ı Hak’tan Muhterem hocamıza sıhhat ve afiyet lütfetmesini niyaz ediyoruz.

Çok kıymetli Prof. Dr. Suat Yıldırım hocamızın bayram tebriği ve geçmiş olsun mülahazasıyla aramasının bir karesini siz kardeşlerimizle payalaşıyoruz.

Kurban bayramınızı can-ı gönülden tebrik eder, Yüce Mevla’nın bayramı cümle insanlığın bayramı eylemesini niyaz ederiz.”