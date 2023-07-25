Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na: Bir an önce olağanüstü kurultayı toplayıp görevinizi bırakınız

Yayınlanma: 25.07.2023 - 16:59

Güncelleme: 25.07.2023 - 17:23

Eski devlet bakanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Fikri Sağlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi ile yapılan protokol tartışmalarına ilişkin kullandığı “Özdağ’a bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. Çalışsaydınız da beni bu duruma sokmasaydınız” sözlerine tepki gösterdi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Sağlar, Kılıçdaroğlu’na “Sizi partililerimize karşı nezaketle davranmaya davet ediyorum” dedi.

Sağlar’ın açıklamaları şu şekilde:

'PARTİ HUKUKUNA AYKIRI'

''CHP’nin kurullarını ve örgütünü hiçe sayıp tek başınıza karar vererek gizli anlaşma yapmanız parti hukukuna aykırıdır. Parti hukukuna uymak başta genel başkanın sorumluluğudur. Buna aykırı hareket etmeniz partililerin size güvenini derinden sarsmıştır. Anlaşmayı ittifak partilerinin sayın genel başkanlarından da gizleyerek yapmanız, etik değerlere ve ittifak anlayışına aykırıdır.

'NEZAKETE DAVRANIN'

Kimsenin CHP’nin kurumsal kimliğini ‘güvenilmez’ göstermeye hakkı ve yetkisi yoktur. Eleştirileri demokratik olgunluk içinde karşılamak yerine, örgütümüzü rencide eden açıklamalara yenilerini ekliyorsunuz. CHP örgütüne ve üyelerimize karşı bu hoyrat, buyurgan ve üstenci dili terk ediniz. Sizi partililerimize karşı nezaketle davranmaya davet ediyorum.

'HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ'

Yıllardır parti içi demokrasiyi işletmeyip, karar alırken örgütün ve üyelerin söz ve karar hakkını hiçe saymanıza rağmen, örgüt ve üyelerimiz karşılık beklemeden seçimde yine canla başla çalışmıştır. Örgüte ve üyelerimize bu hususta ancak teşekkür edilebilir. Seçimin neden kaybedildiğini örgüte ve üyelerimize açıklamakla yükümlü olan ise sizsiniz. Cumhuriyet tarihinin en kritik seçiminin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen, yenilginin nedenlerini gerçekçi tespitlerle açıklamadığınız gibi, hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz.

'BİR AN ÖNCE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'

Bununla da yetinmeyip, seçmenin değişim talebine kulak tıkıyor, parti içi demokratik tartışma ortamını antidemokratik karar ve uygulamalarla söndürmeye çalışıyorsunuz. Bu tutumunuz CHP’ye olan inancı, güveni ve umudu kökünden sarsmakta, toplumsal muhalefeti yok etmektedir. Sn. Kılıçdaroğlu: Bir an önce olağanüstü kurultayı toplayıp görevinizi bırakınız ve partinin geleceğinin örgüt ve üyelerimizin iradesiyle belirleneceği değişimin önünü açınız. Aksi her adımın CHP’ye yerel seçimde yeni bir yenilgi olarak döneceğini görünüz.”