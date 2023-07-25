Sayın Kılıçdaroğlu çıkın açıklayın

25 Temmuz 2023 Salı

Sözcü gazetesinde Başak Kaya imzalı bir haber yayımlandı. Haber içeriğinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği ifade edilen “Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabii ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartışılıyor. Ben kimin nereden, ne maaş aldığını iyi biliyorum” dediği aktarıldı.

Bu haberin ardından hangi gazeteci kimden ne kadar alıyor diye bir tartışma başladı. Sosyal medya trolleri bunu kaçırır mı? Pelikan örgütünün artığı bir sosyal medya hesabından da benim, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, İsmail Saymaz gibi gazetecilerin CHP tarafından maaş aldığımız iddiasıyla paylaşım yapıldı.

Ciddiye dahi almadım.

Sonrasında ise bizlerin ailesini, evlerini, çocuklarını yaşam tarzlarını bilen, hangi şartlarda mesleğimizi yaptığımıza tanık olan meslektaşlarımız bu trol hesabın paylaştığı açıkça iftira ve yalan olduğu belli olan paylaşımı, “hakkınızdaki iddia” diye bize utanmadan sordu ve haberleştirdi.

Açıkça söylüyorum.

Mert olun, dürüst olun, cesur olun, karnınızdan konuşmayın. İddia ediliyor safsatasının arkasına sığınıp korkmayın.

Hodri meydan.

Ben avukatlarımla konuştum ve hukuki süreci başlattım. Trol hesabın kimliği de Bahtiyar Coşkun’muş onu da buldum. Kimin elinde ne bilgi var, ne belge var hepsini hukuka teslim edecek.

İktidarın cezaevine atarak kalemimizi kırmaya çalışması yetmiyor bir de alenen trol hesaplar ve kişisel hırsları gözlerini karartmış kişiler tarafından hedef gösteriliyoruz.

Ne bir belediye ne bir siyasetçi ne de başka bir kişi bırakın bize yazı karşılığı maaş, para vs. teklif etmeyi yanımıza yanaşma cüretinde bulunamaz.

Yeter artık.

Kirli hesaplarının ve gerçeğin ortaya çıkmaması için kalemini namus bilen insanları karalamaya çalışan her kim olursa cevabını alır. Şimdi ben çok açık net şekilde Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Bu duruma siz sebep oldunuz.

Konuşmanızda bahsettiğiniz gazeteciler kimlerdir? Hangi kurumlardan, ne kadar para alıyorlar? Hepsini tek tek açıklamak zorundasınız. Büyük bir camiayı genel konuşma ile töhmet altında bırakamazsınız.

Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız Sayın Kılıçdaroğlu.

Kamuoyu sizden bir açıklama bekliyor.