Yayınlanma: 02.04.2024 - 14:57

Güncelleme: 02.04.2024 - 17:19

Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya kullanıcılarının merak edip araştırdığı isimlerin başında yer almaya başladı. Peki, Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu kaç yaşında, nereli?

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL KİMDİR?

Filiz Ceritoğlu Sengel, 1981 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Selçuk’ta tamamlayan Filiz Ceritoğlu Sengel 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmeye hak kazandı.

2004 yılında İstanbul Barosu’ndan aldığı ruhsatla avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. Aynı yıl Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisansa başlayıp Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku üzerinde uzmanlaştı.

Aynı yıllar içerisinde “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Mimari Eserler” ve “Fikir ve Sanat Eserlerinde İntihal ve Esinlenme” adlı iki akademik kitap yazdı.

İstanbul’da avukatlık stajını tamamlayan Filiz Ceritoğlu Sengel mesleki tecrübe kazandıktan sonra 2007 yılında Selçuk’a gelerek kendi hukuk bürosunu açtı. 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP Selçuk Belediye Meclis üyesi olarak seçilen Sengel 2009-2014 yılları arasında Hukuk Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu üyelikleri, Encümen Üyeliği ve Divan Kâtipliği görevlerini üstlendi.

2010-2019 yılları arasında kurucu başkanı olduğu Sürekli Eğitimi ve Kişisel Gelişimi Destekleme Derneği aracılığıyla toplumsal eğitimi esas alan çalışmalar içerisinde yer aldı.

2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir ve Selçuk Meclis üyesi görevlerini yürüten Filiz Ceritoğlu Sengel 2014-2019 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği İzmir Büyükşehir Meclisinde Denetim Komisyon Üyeliği, Hukuk Komisyonu Üyeliği ve Divan Katipliği görevlerini ifa etmiştir. Sengel aynı tarihler içerisinde Selçuk Belediye Meclisi’nde Hukuk Komisyon Başkanlığı, İmar Komisyon Üyeliği, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeliği Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP Selçuk Belediye Başkanı Adayı olan Sengel seçim sonrası Selçuk’un ilk kadın belediye başkanı olmaya hak kazandı.

Selçuk ilçesinin belediye başkanlığını yapmaya başladığı 2019 yılından bu yana ilçesinde Efes ve Selçuk’un bir bütün olduğunu kabul edilmesi için başlayan tanıtım çalışmalarının yanı sıra Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk’ta kadın, çocuk, genç, yerel üretici odaklı projelerin ve yardımlaşmadan dayanışmaya evrilen bir anlayışın hayata geçmesi için çalışmalarını sürdürmekte ve projelerini yürütmektedir.

2007 yılından bu yana Vasıf Gökhan Sengel ile evli olan Filiz Ceritoğlu Sengel bir kız çocuğu annesidir.