Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:02

Güncelleme: 01.04.2024 - 16:02

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nurşen Yavaş'ın hayatı ve kariyeri sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Nurşen Yavaş kimdir? Nurşen Yavaş nereli, kaç yaşında? Nurşen Yavaş'ın kariyeri

NURŞEN YAVAŞ KİMDİR?

Ankara'da doğdu tahmin edilen Nurşen Yavaş lise mezunudur. 1986 yılından beri Mansur Yavaş ile evli olan Nurşen Yavaş, ev hanımıdır. Mansur Yavaş ve Nurşen Yavaş çiftinin Armağan ve Çağlayan adında iki kız çocuğu vardır.