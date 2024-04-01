Nurşen Yavaş kimdir? Nurşen Yavaş nereli, kaç yaşında? Nurşen Yavaş'ın kariyeri
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde rakibini büyük bir farkla mağlup ederek yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş'ın eşi olan Nurşen Yavaş'ın kariyeri merak edildi. Peki, Nurşen Yavaş kimdir? Nurşen Yavaş nereli, kaç yaşında? Nurşen Yavaş'ın kariyeri
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nurşen Yavaş'ın hayatı ve kariyeri sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Nurşen Yavaş kimdir? Nurşen Yavaş nereli, kaç yaşında? Nurşen Yavaş'ın kariyeri
NURŞEN YAVAŞ KİMDİR?
Ankara'da doğdu tahmin edilen Nurşen Yavaş lise mezunudur. 1986 yılından beri Mansur Yavaş ile evli olan Nurşen Yavaş, ev hanımıdır. Mansur Yavaş ve Nurşen Yavaş çiftinin Armağan ve Çağlayan adında iki kız çocuğu vardır.
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