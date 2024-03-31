Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:02

Güncelleme: 31.03.2024 - 14:02

NOW Tv'nin 'Seçim 2024' programına katılan Doğan Şentürk gündem oldu. Doğan Şentürk'ün yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Gazeteci Doğan Şentürk kimdir? Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

DOĞAN ŞENTÜRK KİMDİR?

Doğan Şentürk, 23 Nisan 1968 tarihinde Ardahan'da doğdu. İlkokul eğitimini Ardahan'da lise ve üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Atatürk Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Sabah gazetesinde gazetecilik hayatına başladı. Birçok kanalda muhabir olarak görev yaptı. 2003 yılında ilk kitabı Saddam'ın Baas'ı: Ortadoğu'nun Arap Birliği adlı kitabını çıkardı, 2006 yılında FOX Haber ve Spor Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi Yüksek Kurulu, TSYD üyesi olan Doğan Şentürk, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre delgesi ve 1907 Derneği üyesidir.

DOĞAN ŞENTÜRK'ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

1993 - Yunan televizyonu Alpha - Onur Ödülü

1996 - Türk Gazeteciler Derneği - En İyi Haber Programı Ödülü

DOĞAN ŞENTÜRK'ÜN ESERLERİ NELER?

2003 - Saddam'ın Baas'ı: Ortadoğu'nun Arap Birliği Rüyası