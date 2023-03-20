Filiz Saraç: 'Kadına şiddet toplum için kanayan bir yara'

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 04:00

İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadınlar için mutabakat metnine imza attı.

Kadınların yasal haklarını ve hak arama yollarını öğrenmelerine destek olmak amacıyla ilk olarak Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye’de İBB Kadın Merkezleri kuruldu.

Cumhuriyet’e konuşan Saraç, “Bugün kadın cinayetleri daha da artarak varlığını sürdürüyor. Kadına şiddet toplumumuzda kanayan bir yara. Biz de baro olarak ihtiyacı olanlara hukuki destek sunmaya çalışıyoruz” dedi.



