'Florya Yerleşim Birimleri'nde oturmadığını iddia etmişti... İBB'den AKP'li Göksu'ya belgeli yanıt

13 Eylül 2022 Salı, 18:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eylül ayının ilk İBB Meclis toplantısında 'İstanbul Planlama Ajansı' (İPA) olarak bilinen, dönemin 'Florya Yerleşim Birimleri'nde (12 Evler) oturmadığını iddia eden AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya belgeyle yanıt verdi.

İBB tarafından paylaşılan belgelerde, 12 evde kalan belediye başkanlarından birinin Tevfik Göksu olduğu görüldü. Göksu, 12 Eylül İBB Meclisi’nde canlı yayında; “Ben orada hiç oturmadım. Benim hiç oturduğumu gördün mü orada?” ifadelerini kullanmıştı.

FLORYA YERLEŞKESİ NEDİR?

2019 seçimlerinden önce şu ana İstanbul Planlama Ajansı olarak hizmet veren Florya’daki alanda; 12 evin 11’i ilçe belediye başkanlarına, 1 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreterine tahsis edilmişti

2005 yılına kadar Personel Daire Başkanlığına Bağlı Turistik Tesisler Müdürlüğü olarak hizmet vermişti. 2005 yılında Sosyal ve İdari işler Müdürlüğüne devir olan 12 evler de genel sekreterliğe tahsis olan 1 daire de, 2009 yılından sonra Güngören Belediye Başkanına tahsis edilmiş. 2009 yılından itibaren 12 ilçe belediye başkanlarına kiralık olarak tahsis edilmeye devam etmiştir.

Tahsis kiraları; misafirhaneler ve moteller ücret tarifesinde, her yıl mecliste ücret tarife komisyonunda güncellenmişti.

23 Hazirandan seçimlerinden sonra tüm evler boşaltıldı. Ve İPA olarak, kütüphanesi, sosyal yaşam, çalışma alanları ve konferans bölümleriyle İstanbul’a hizmet veren bölgeye dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediye Meclisimizce söz konusu evlere Aylık bazda 2017 yılı için 1210 TL, 2018 yılı için 1300 TL, 2019 yılı için 1400 tl kira ücreti belirlenmiştir.

İBB tarafından paylaşılan belgeler şu şekilde: