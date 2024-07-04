'Fotoğrafa kola sıçradı' suçlaması

İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları dünyanın birçok noktasında tepkiyle karşılandı. AKP’nin İsrail ile ticari faaliyetlerini sürdürmesi de eleştirilen konular arasında yer aldı. Geçen yıl Bursa’da Mehmet A. isimli bir kişi, iktidarın İsrail ile ticari faaliyetlerini protesto etmek için AKP Gemlik binası önünde eylem yaptı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 04.07.2024 - 04:00
'Fotoğrafa kola sıçradı' suçlaması
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“Boykot” edilen bir gazlı içeceği AKP binası önünde döken Mehmet A. ve kendisiyle beraber görüntü alan arkadaşı Yıldırım D. olayın ardından gözaltına alındı.

Mehmet A. ve Yıldırım D. hakkında ‘mala zarar vermek”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Kemal Özgür Yetkin konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, AKP binası önündeki İsrail protestosunun yargılama konusu yapıldığını ifade etti.

Yetkin, “İsrail’i protesto ettiğini iddia ederek şiddete de başvurarak kafe basan ve birçok yasadışı eyleme başvuranlar hakkında herhangi bir dava açılmazken İsrail’in Filistin halkına uyguladığı soykırıma varan katliamlar nedeniyle İsrail ile ticaretin sonlanması için demokratik tepkisini şiddete başvurmadan gösteren müvekkillerim hakkında açılmış olan bu dava tam bir hukuksuzluk örneğidir” dedi.

Konuya ilişkin görülecek davanın ilk duruşması 16 Ekim 2024 tarihinde Gemlik 1.Asliye Ceza Mahmemesi’nde görülecek.


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