Metrodaki fotoğrafı sosyal medyada gündem olan İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan açıklama

Yayınlanma: 03.06.2023 - 17:27

Güncelleme: 03.06.2023 - 17:30

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın metroda çekilmiş bir fotoğrafı Twitter'da gündem oldu.

Söz konusu fotoğraf Twitter'da Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

BİLGE YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Bilge Yılmaz, fotoğrafının sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yaptı.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj yayımlayan Yılmaz, şunları söyledi:

“Metroyu severim, çok kullanırım. Bunlardan birinde yurttaşımız fotoğrafımı çekmiş:) Hepimiz çok inandık, çok çalıştık ama olmadı. Bugünlerde biraz mutsuz, biraz karamsar olsak da hayallerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Ülkemizi bekleyen zor günleri atlatmanın en iyi yolu daha çok çalışmak ve birbirimize destek olmak. Biz de onu yapacağız. Şimdi zaman yanlışları ve eksikleri tespit edip yeni stratejiler belirleme zamanı. İnandığımız değerlere sahip çıkmayı ve doğruları söylemeyi ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz. Bizim bir vatanımız var, ona her koşulda sahip çıkacağız.”