Bilge Yılmaz metroda: Twitter bunu konuşuyor

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın metroda çekilmiş bir fotoğrafı Twitter'da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 14:50
Bilge Yılmaz metroda: Twitter bunu konuşuyor
Abone Ol google-news

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın metroda çekilmiş ve düşünceli görünen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu fotoğraf Twitter'da Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

"ÜLKESİNE FAYDA SAĞLAMAYA GELDİ"

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Bilal Uzun, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın 1 numaralı MBA okulu Wharton’da ekonomi hocası Bilge Yılmaz, bırakıp ülkesine fayda sağlamaya geldi. Metroda ayakta seyahat ediyor. Bizim ekonomi bakanı adayımızdı.

Diğer tarafta da uçak bekleten, üstüne de halkına fırça atan. Hatta bir de 'biz kazandık' diye halkına hava atan bir Ekonomi Bakanı. 2 senedir ekonominin başında. 2 senedir daha fakirleştiyseniz bunu düşünün lütfen."


Bilge Yılmaz İyi Parti sosyal medya metro

İlgili Haberler

İYİ Partili eski yönetici Erhan Bilgin evinde ölü bulundu

İYİ Partili eski yönetici Erhan Bilgin evinde ölü bulundu
Son dakika... İYİ Parti'den 'ittifak' açıklaması: 'Stratejik kararımızı kongre sürecinde belirleyeceğiz'

Son dakika... İYİ Parti'den 'ittifak' açıklaması: 'Stratejik kararımızı kongre sürecinde belirleyeceğiz'
İYİ Parti binasının kurşunlanmasına ilişkin davada karar

İYİ Parti binasının kurşunlanmasına ilişkin davada karar

En Çok Okunan Haberler