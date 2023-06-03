Bilge Yılmaz metroda: Twitter bunu konuşuyor

Yayınlanma: 03.06.2023 - 14:50

Güncelleme: 03.06.2023 - 15:15

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın metroda çekilmiş ve düşünceli görünen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu fotoğraf Twitter'da Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

"ÜLKESİNE FAYDA SAĞLAMAYA GELDİ"

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Bilal Uzun, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın 1 numaralı MBA okulu Wharton’da ekonomi hocası Bilge Yılmaz, bırakıp ülkesine fayda sağlamaya geldi. Metroda ayakta seyahat ediyor. Bizim ekonomi bakanı adayımızdı.

Diğer tarafta da uçak bekleten, üstüne de halkına fırça atan. Hatta bir de 'biz kazandık' diye halkına hava atan bir Ekonomi Bakanı. 2 senedir ekonominin başında. 2 senedir daha fakirleştiyseniz bunu düşünün lütfen."