Fuat Oktay’dan ‘Sinan Oğan’ açıklaması: Güzel şeyler olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız, Sayın Sinan Oğan ile görüştüler. İnşallah güzel olacak, hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı yerel televizyonların ortak canlı yayınında soruları yanıtladı. Oktay, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimde yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Oktay, özetle şunları kaydetti:
"Burada Sinan Oğan'ı tebrik ediyorum. Bu yüzde 5'lik tabana baktığımızda nasıl daha önce bizim seçmenimiz ve irademiz üzerinde herhangi bir ipotek koymasına müsaade etmiyorsak seçmen boyutunda da aynıyız aslında. Yani herhangi birisinin görüşü üzerine ipotek koyma şansımız yok. Dolayısıyla bu şunu beraberinde getiriyor gidip kendinizi anlatmanız gerekiyor. Bu tabana kendimizi anlatacağız. Zaten tabanla ortak alanlarımız var. Terörle ilgili verilen mesajlarda ortak noktadayız. İki kararlı bir duruş var. Sayın Cumhurbaşkanı, Sinan Oğan ile görüştü, inşallah güzel olacak, hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz, inşallah güzel şeyler olacağını sizler de göreceksiniz."
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