2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İkinci turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'da eğilim Cumhur'a

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı’nın “Cumhur İttifakı’ndan yana tavır sergilemesi” bekleniyor. Gerekçe olarak terörle mücadelede daha net olunduğu ifade ediliyor.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 21.05.2023 - 02:00
İkinci turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'da eğilim Cumhur'a
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yüzde 5,17’lik oy oranı ile hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın, “Cumhur İttifakı’ndan yana tavır sergilemesi” yönünde bir eğilimin ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak da “14 Mayıs seçimlerinde milliyetçiliğin yükselişi” gösteriliyor. Oğan cephesinde, seçimlerinde Kılıçdaroğlu’na giden oylarda “HDP seçmeninin etkisinin olduğu” değerlendirmeleri yapılıyor.

“Terörle mücadele konusunda Cumhur İttifakı’nın söylemlerinin daha net ortaya çıktığı” iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik ile ilgili açıklamasının da “sahada karşılık bulmadığını” düşünen Oğan cephesi, “Oğan, daha önce HÜDA PAR ile ilgili ‘Ne domuz bağı ne Kandil’ ifadelerini kullanmış ve tavrını net olarak ortaya koymuştu” değerlendirmesini yapıyor.


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