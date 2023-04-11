Fuat Uğur, AKP'nin adaylarını 'analiz' etti: Cumhurbaşkanı’nın niyeti ile 'sarışın hoş kadın kontenjanı'ndan...

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:08

Güncelleme: 11.04.2023 - 12:16

İktidara yakınlığıyla bilinen tv100 yazarı Fuat Uğur, AKP milletvekili aday listesindeki isimleri değerlendirdiği köşe yazısında hayli ilginç ifadeler kullandı.

"AK Parti'nin adaylarını beğendiniz mi?" başlıklı yazısında Uğur, "Her bir bireyin siyaseten ya da hizmet açısından ayrı beklentisi var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hangi birimizi memnun etsin? En başta beni edemiyor" dedi.

Yazısında eleştirdiği AKP adaylarını paylaşan Uğur, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Samsun'da 1'inci sıradan aday yapılmasına tepki gösterdi. Uğur, "Mehmet Muş nedir yahu? Memleketim Samsun’da birinci sıradan aday üstelik. Kendisi “Ticaret Bakanlığı” yaptı malum. Lafın gelişi tabii. Ha, yaptığı bir şey vardı; her aybaşı ihracat rakamlarını açıklıyordu. Büyük bir hizmet. O söylemese bir sır olarak tozlu raflarda saklı kalacaktı bu bilgiler. Bu arada stokçuluk almış başını gitmiş, market raflarında ürünler kendi kendine zam görüyor, umurunda değildi beyimizin" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN NİYETİYLE ÖRTÜŞÜNCE..."

Uğur'un adaylığıyla ilgili "görüş"ünü dile getirdiği bir başka isim ise Sabah yazarı Şebnem Bursalı oldu. Ancak Uğur, Şebnem Bursalı'nın adaylığını değerlendirirken İzmirlilerin ve Bursalı'nın tepkisini çekecek cinsiyetçi ifadeler kullandı. "İzmir’den daha önce İzmirlilerin hoşuna gidecek kadın prototipleri aday gösterilecek demiştim. Tahmin ettiğim oldu" diyen Uğur, "Daha doğrusu haberini almıştım, Cumhurbaşkanı ile birlikte katıldığı son televizyon programında kendisine talebini ilettiğini. Cumhurbaşkanı’nın niyeti ile onun talebi örtüşünce “sarışın hoş kadın” kontenjanından ATV’den Şebnem Bursalı İzmir adayı oldu" diye yazdı.

AKP'li milletvekilleri Rümeysa Kadak ve Tuba Durgut'un yeniden aday yapılmasından rahatsızlığını da ifade eder Uğur, Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın yeniden adaylığına isyanını da "Ya Ahmet Mücahit Arınç? Neden yahu? Neden, neden!" diyerek ifade etti.

Uğur, yazısının son bölümünde de eleştirilerine rağmen iktidara bağlı kalacağını "Söyleyeceğiz, eleştireceğiz ama sonuçta başka Türkiye yok, hepimiz bunu bilmek zorundayız. Dolayısıyla ERDOĞAN’DAN BAŞKA DA SEÇENEK YOK" diyerek vurguladı.