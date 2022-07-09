'Palalı Sabri' soruşturmasında iddianame tamamlandı: Fas-İstanbul arasında 'fuhuş hattı' kurmuş

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:46

Gezi eylemleri sırasında göstericilere elindeki palayla saldırması nedeniyle ‘Palalı Sabri’ olarak bilinen Sabri Çelebi’nin Fas-İstanbul hattında kurduğu fuhuş çetesi geçen günlerde çökertilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çelebi’nin ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘insan ticareti yapmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek’ suçlarından 140 yıldan 248 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre iddianamede, Faslı kadınlar yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Çalışıp para kazanmak için yasal yollarla Türkiye’ye geldiğini belirten Soukaina Bouyakhf, maddi durumu iyi olmadığı için kulüpte konsomatrislik yapmayı kabul ettiğini ancak fuhuş yapmak istemediğini, işi bırakmak istediğini söylediğinde Mehmet Çelebi, Müslüm Çelebi ve Hüseyin Çelebi’nin kendisini dövdüklerini öne sürdü.

Suç örgütünün elinden kurtulmak için 155’i aradığını, bunu öğrenen Hüseyin Çelebi’nin kendisini dövdüğünü, bir daha polisi araması durumunda kendisini öldüreceğini söylediğini ifade etti.

Fas’tan sağlık sorunundan dolayı ameliyat olmak için geldiğini belirten Ahlam Oudar, otellerde kaldığını garson olarak çalışmaya başladığı kulüpte fuhuşa zorlandığını söyledi.

"İNTİHAR ETMEK İSTEDİM, VAZGEÇİRDİLER"

Türkiye’ye ilk kez turist olarak 2018’de en son ise 16 Haziran 2021’de geldiğini belirten Fatıma Temlalı, ise “Kulüpte ilk başta garson olarak çalıştım. Mehmet Çelebi beni zorla döverek konsomatrislik yaptırdı. Bana fuhuş yaptırmaya çalıştılar ben de intihar etmek istedim, vazgeçtiler” dedi.