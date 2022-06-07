Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi: Sloganlara karşı 'siren' sesi
Bitlis'te polis ekipleri, islamcı Furkan Vakfı mensuplarının eyleminde grubun attığı sloganlara siren sesleriyle yanıt verdi.
Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un tutuklu bulunduğu Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne açık görüş için giden Semra Kuytul ve bir grup Furkan Vakfı mensubu, kentte 'Adalet ve Özgürlük' eylemi düzenlemek istedi. Ancak grubun yolu polis tarafından kapatıldı.
Grup, engellemeyi yol üzerinde sloganlarla protesto etmek istedi. Bunun üzerine polis, araçlardan siren çalarak sloganları bastırdı.
Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken "Memleketi bize dar etmeye çalışıyorlar! Patnostakiler valilik yasağı var eylem etkinlik yapamazsınız dediler. Bir sonraki ilin ilçesine geldik. Girebileceğimiz parkları polis kapatmış!! Dağ başında durduk, sesimizi dağa taşa duyurmamak için sirenleri açtılar!" ifadelerini kullandı.
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