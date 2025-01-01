Galata'daki Gazze mitinginde İsrailli şirketi protestoya engel: Gözaltına alındılar!

Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:07

Güncelleme: 01.01.2025 - 11:07

İstanbul Galata Köprüsü'nde AKP'ye yakın dernek ve vakıflarca oluşturulan "Milli İrade Platformu" tarafından Gazze konulu miting düzenlendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi" sıfatıyla konuşma yaptığı mitingde, İsrail şirketlerini protesto etmek engellendi.

Miting alanına "Siyonizme Silah Taşıyan Katil Zim Katil Maersk Türkiye'den Defol!" yazılı pankartla girmek isteyen bir grup, polislerin engeliyle karşılaştı. Grup üyeleri daha sonra gözaltına alındı.

"ZİM VE MAERSK'İ KORUMAK SİZE Mİ DÜŞTÜ"

Haydarpaşa Limanı'nda Gazze'ye insani yardım götürmesi planlanan ancak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yola çıkması engellenen "Vicdan Gemisi" için devam eden Özgürlük Nöbeti'nin sözcüsü Hüseyin Kılıç, gözaltı görüntülerini paylaşırken tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Arkadaşlarımız gözaltına alındı. ZİM ve Maersk şirketlerini korumak size mi düştü! 'Sizin pankartınıza saygımız sonsuz' dendikten sonra arkadaşlarımız sırf alana bir pankart sokmak istedikleri için gözaltına alındılar. Galata tiyatronuzun gerçek yüzü böylelikle ortaya çıktı. Süslü püslü romantik cümlelere ihtiyacımız yok. Somut adım atın ve siyonist sermayeyi korumaktan vazgeçin. Arkadaşlarımızı serbest bırakın!"