Altılı masanın 10'uncu buluşmasından ilk fotoğraflar

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 16:14
<p>Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısından ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı.</p>

Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısından ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı.

<p>Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısı bugün saat 12.00’de, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde başladı.</p>

Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısı bugün saat 12.00’de, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde başladı.

<p>Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beş genel başkanı Genel Merkez binası önünde tek tek karşıladı.</p>

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beş genel başkanı Genel Merkez binası önünde tek tek karşıladı.

<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal; Gelecek Partisi Genel Merkezi’nin girişinde Ahmet Davutoğlu ile beraber fotoğrafı çektirdikten sonra içeriye geçti.</p>

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal; Gelecek Partisi Genel Merkezi’nin girişinde Ahmet Davutoğlu ile beraber fotoğrafı çektirdikten sonra içeriye geçti.

<p>Onuncu  ‘Liderler Zirvesi’nden ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı.</p>

Onuncu  ‘Liderler Zirvesi’nden ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı.

<p>Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı.</p>

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı.

<p>CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı.</p>

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı.

<p>Liderlerin dokuzuncu buluşması, 28 Kasım’da Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yapılmıştı.</p>

Liderlerin dokuzuncu buluşması, 28 Kasım’da Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yapılmıştı.

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