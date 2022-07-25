Cumhur İttifakı'na 2 ilden daha kötü haber: Erimeye devam ediyor

ORC Araştırma'nın 16-20 Temmuz tarihleri arasında 3 ili kapsayan anket sonuçları yayımlandı.

3 ilde yapılan çalışmada Cumhur İttifakı'nın oylarının erimeye devam ettiği, Millet İttifakı'nın ise oylarını artırdığı görüldü.

UŞAK MİLLET İTTİFAKI DEDİ

Uşak'ta 880 kişi ile yapılan çalışma sonrasında, bir önceki seçimde yüzde 43.5 oy alan AKP'nin yüzde 11 oranında oy kaybettiği ve güncel oyunun yüzde 32.5'e gerilediği görüldü.

Bir önceki seçimde yüzde 28.2 oy alan CHP ise, oy oranını yüzde 30.4'e çıkardı. Bir önceki seçimde yüzde 12.7 oranında oy alan İYİ Parti ise oy oranını yüzde 10.8 artırdığı ve yüzde 23.5 oranına çıkardı.

Yine bir önceki seçimde yüzde 10.5 oy oranı olan MHP ise yüzde 7 seçim barajının altında kaldı. İttifak olarak bakıldığında ise Cumhur İttifakı'nın yüzde 38.7, Millet İttifakı'nın ise yüzde 53.9 oy oranına sahip olduğu görülüyor.