Cumhur İttifakı'na 2 ilden daha kötü haber: Erimeye devam ediyor
ORC Araştırma'nın 16-20 Temmuz tarihleri arasında 3 ili kapsayan anket sonuçları yayımlandı.
3 ilde yapılan çalışmada Cumhur İttifakı'nın oylarının erimeye devam ettiği, Millet İttifakı'nın ise oylarını artırdığı görüldü.
UŞAK MİLLET İTTİFAKI DEDİ
Uşak'ta 880 kişi ile yapılan çalışma sonrasında, bir önceki seçimde yüzde 43.5 oy alan AKP'nin yüzde 11 oranında oy kaybettiği ve güncel oyunun yüzde 32.5'e gerilediği görüldü.
Bir önceki seçimde yüzde 28.2 oy alan CHP ise, oy oranını yüzde 30.4'e çıkardı. Bir önceki seçimde yüzde 12.7 oranında oy alan İYİ Parti ise oy oranını yüzde 10.8 artırdığı ve yüzde 23.5 oranına çıkardı.
Yine bir önceki seçimde yüzde 10.5 oy oranı olan MHP ise yüzde 7 seçim barajının altında kaldı. İttifak olarak bakıldığında ise Cumhur İttifakı'nın yüzde 38.7, Millet İttifakı'nın ise yüzde 53.9 oy oranına sahip olduğu görülüyor.
KÜTAHYA'DA OY KAYBI SÜRÜYOR
17-20 Temmuz tarihleri arasında 975 kişi ile yapılan çalışmada AKP'nin yüzde 41.4 ile birinci parti olduğu gözüküyor.
Ancak bir önceki seçimde yüzde 54.8 oy alan AKP'nin kaybı yüzde 13.4 seviyesine çıktı. Yüzde 18.5 ile bir önceki seçimde ikinci parti olan MHP ise yüzde 8.2 oy kaybederek dördüncü parti konumuna geriledi.
CHP oyunu yüzde 4.8 artırırken İYİ Parti'nin oyu yüzde 11.7 oranında arttı. Millet İttifakı'nın oyu yüzde 39.8 olurken Cumhur İttifakı'nın oyu ise 51.7 oldu.
ESKİŞEHİR'DE CHP 1. PARTİ OLDU
2018 seçimlerinde yüzde 38.8 oy olan AKP, yüzde 10.5 oy kaybıyla ikinci parti konumuna geriledi.
CHP ise yüzde 32.3 olan oy oranını ankete göre 35.7 seviyesine çıkararak Eskişehir'de birinci parti oldu.
Bir önceki seçimde yüzde 9.9 oy olan MHP, Eskişehir'de de yüzde 5.4 ile baraj altında kaldı. İYİ Parti ise oyunu yüzde 7.3 artırarak yüzde 20.5 seviyesine yükseldi.
1455 kişinin katıldığı ankette Cumhur İttifakı yüzde 33.7 alırken Millet İttifakı ise yüzde 56.2 seviyesine yükseldi.
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