Son seçim anketi açıklandı: 5 ilde Cumhur'da kan kaybı, Millet İttifakı'nın oy oranı arttı!
Kahramanmaraş'ta AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43,1 oldu. 2018 seçimlerinde Kahramanmaraş'tan AKP'ye yüzde 58,5 oy çıkmıştı. Son ankete göre AKP, Kahramanmaraş'ta yüzde 15,4 oy kaybı yaşadı. Bununla beraber CHP'nin oyu 5,7 puan artarken İYİ Parti'nin oyu ise 9,3 puan birden yükseldi.
Elazığ'da yapılan ankete göre, bu pazar seçim olsa AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 41,7 oldu. 2018 seçimlerinde Elazığ yüzde 54,6 oranında AKP'ye oy vermişti. Son ankete göre AKP'nin Elazığ'daki oy kaybı yüzde 12,9 oldu. Bunun yanında CHP'nin oyu 4,3 puan artarken İYİ Parti'nin oyu ise 9,8 puan birden yükseldi.
Hatay'da ise AKP birinci parti konumunu CHP'ye kaptırdı. AKP'ye oy vereceğini söyleyen seçmen oranı yüzde 27,1 oldu. 2018 seçimlerinde Hatay yüzde 36,2 oranında AKP'ye oy vermişti. Bunun yanında CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 32,9'a ulaştı. 2018 seçimlerinde CHP yüzde 30,6 oy alarak ikinci parti konumundaydı. Bugün ise birinci parti konumuna ulaştı.
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