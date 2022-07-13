Son seçim anketi açıklandı: 5 ilde Cumhur'da kan kaybı, Millet İttifakı'nın oy oranı arttı!

Elazığ'da yapılan ankete göre, bu pazar seçim olsa AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 41,7 oldu. 2018 seçimlerinde Elazığ yüzde 54,6 oranında AKP'ye oy vermişti. Son ankete göre AKP'nin Elazığ'daki oy kaybı yüzde 12,9 oldu. Bunun yanında CHP'nin oyu 4,3 puan artarken İYİ Parti'nin oyu ise 9,8 puan birden yükseldi.