Hangi bakanlar milletvekili adayı oldu? Bakanlar hangi illerden milletvekili adayı oldu?
AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. İki bakanın listede yer almadığı öğrenildi. Peki, hangi bakanlar milletvekili adayı oldu? Hangi bakanlar hangi illerden milletvekili adayı oldu?
AKP, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu. AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti. AKP üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde değişim meydana geldi. Üç dönem kuralı ''istisnasız'' uygulandı. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesi giren isimlerden 17'si bakan.
HANGİ BAKANLAR MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadı. 15 bakan ise üst sıralardan aday gösteriliyor.
BAKANLAR HANGİ İLLERDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?
Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra
Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra
Murat Kurum
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra
Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra
Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Mehmet Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra
Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra
Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra
Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra
Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
Vahit Kirişci
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra
Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
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