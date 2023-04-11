Hangi bakanlar milletvekili adayı oldu? Bakanlar hangi illerden milletvekili adayı oldu?

AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. İki bakanın listede yer almadığı öğrenildi. Peki, hangi bakanlar milletvekili adayı oldu? Hangi bakanlar hangi illerden milletvekili adayı oldu?

AKP, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu. AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti. AKP üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde değişim meydana geldi. Üç dönem kuralı ''istisnasız'' uygulandı. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesi giren isimlerden 17'si bakan.

HANGİ BAKANLAR MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadı. 15 bakan ise üst sıralardan aday gösteriliyor.