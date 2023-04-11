Hangi bakanlar milletvekili adayı oldu? Bakanlar hangi illerden milletvekili adayı oldu?

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2023 Salı, 16:04
<p>AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. İki bakanın listede yer almadığı öğrenildi. Peki, hangi bakanlar milletvekili adayı oldu?  Hangi bakanlar hangi illerden milletvekili adayı oldu?</p> <p>AKP, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu. AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti. AKP üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde değişim meydana geldi. Üç dönem kuralı ''istisnasız'' uygulandı. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesi giren isimlerden 17'si bakan.</p> <h3>HANGİ BAKANLAR MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU? </h3> <p>Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadı. 15 bakan ise üst sıralardan aday gösteriliyor. </p>

AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. İki bakanın listede yer almadığı öğrenildi. Peki, hangi bakanlar milletvekili adayı oldu?  Hangi bakanlar hangi illerden milletvekili adayı oldu?

AKP, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu. AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti. AKP üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde değişim meydana geldi. Üç dönem kuralı ''istisnasız'' uygulandı. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesi giren isimlerden 17'si bakan.

HANGİ BAKANLAR MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU? 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadı. 15 bakan ise üst sıralardan aday gösteriliyor. 

<h3>BAKANLAR HANGİ İLLERDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?</h3> <h3>Bekir Bozdağ</h3> <p>Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,</p>

BAKANLAR HANGİ İLLERDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

<h3> Derya Yanık</h3> <p>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra</p>

 Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

<h3>Fatih Dönmez</h3> <p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra</p> <h3> </h3> <h3> </h3>

Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

 

 

<h3>Hulusi Akar </h3> <p>Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra</p>

Hulusi Akar 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

<h3>Murat Kurum </h3> <p>Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra</p>

Murat Kurum 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

<h3>Mahmut Özer</h3> <p>Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra</p>

Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

<h3>Mehmet Muharrem Kasapoğlu </h3> <p>Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra</p>

Mehmet Muharrem Kasapoğlu 

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

<h3>Mevlüt Çavuşoğlu</h3> <p>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra</p>

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

<h3>Mehmet Muş </h3> <p>Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra</p>

Mehmet Muş 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

<h3>Mustafa Varank</h3> <p>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra</p>

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

<h3>Nureddin Nebati</h3> <p>Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra</p>

Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

<h3>Süleyman Soylu</h3> <p>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra</p>

Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

<h3>Adil Karaismailoğlu </h3> <p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra</p>

Adil Karaismailoğlu 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

<h3>Vahit Kirişci</h3> <p>Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra</p>

Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

<h3>Vedat Bilgin</h3> <p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra</p>

Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

Milletvekili AKP Bakan

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