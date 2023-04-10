Sera Kadıgil açıkladı: TİP neden kendi listesiyle seçime giriyor?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:15

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 14:40

Türkiye'nin sandığa gideceği güne 35 gün kaldı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan 6 partiden 5'i seçime Yeşil ve Sol Parti listesinden, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise 49 ilde kendi listesiyle seçime gireceğini açıklamıştı.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, partisinin bu kararına ilişkin gazeteci Şirin Payzın'a konuştu. Payzın'ın sorularını yanıtlayan Kadıgil, Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan HDP'nin güçlü olduğu bölgelerde kendi adaylarıyla girmeyeceklerini açıkladı.

"HDP'NİN BİRİNCİ ÇIKTIĞI İLLERDE TEK LİSTE"

Kadıgil, "HDP’nin zaten çok güçlü olduğu, Cumhur İttifakı ile kıran kırana mücadele ettiği iller yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri. Biz buralarda ayrı listeyle, kendi adayımızla seçime girmeyeceğiz. Yani TİP pusulada olmayacak. Bu illerde zaten tek liste gidecek, olan tüm gücümüzle Yeşiller Sol Parti’ye destek vereceğiz. Bu illerde TİP olarak seçime girme talebimiz yok ve hiçbir zaman olmadı. Yani HDP’nin daha önceki seçimlerde birinci çıktığı illerde zaten tek liste Yeşil Sol Parti girecek. Biz TİP olarak da, HDP’nin mevcut potansiyelinden alarak değil, kendi potansiyelimizle ayrıca 1 milletvekili daha kazanabileceğimizi görüyoruz bu bölgede. Yani HDP’nin 5 sandalyesinden biri TİP’e geçsin değil amacımız, olamaz. O sandalyeleri HDP zaten kazanıyor, buna ek olarak biz de TİP olarak 1 milletvekili çıkartalım" ifadelerini kullandı.

TİP olarak İstanbul'daki stratejilerinden bahseden Kadıgil, "İstanbul’un tamamında milletvekili çıkartabileceğimiz görüyoruz. İstanbul’un üç seçim bölgesinde gireceğiz. Ayrıca Ankara ve İzmir’in bazı bölgelerinde girip, HDP’nin sandalye sayısını etkileyebileceğimiz bölgelerinde ise girmeyeceğiz" dedi.

"İDDİALI OLDUĞUMUZ İL SAYISI 6 YA DA 7"

Şirin Payzın'ın "Sadece 5 ilde TİP kendi ismi, logosuyla pusulada yer alacak doğru mu" sorusuna yanıt veren Kadıgil, şöyle konuştu:

"İttifakımızla en doğruya ulaşmak için yaptığımız görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak TİP’in ya da herhangi bir partinin sadece bir ilde bile olsa kendi ismiyle pusulada yer alabilmesi, seçime katılabilmesi için yasaya göre en az 41 ilde seçime girmesi gerekiyor. Yani en az 41 ilde kendi ismimizle pusulada olacağız. Ama şimdilik iddialı olduğumuz il sayısı 6 ya da 7.

"KOCAELİ'NDEN ÇEKİLİYORUZ"

Mesela başka bir il Kocaeli. İşçi şehri. Görece güçlü olduğumuz bir il. HDP‘nin geçen seçimde çıkardığı 1 milletvekili var. Biz seçime girersek HDP’nin (Yeşil Sol Parti) o 1 sandalyesine bir şey olur mu endişemiz vardı. O yüzden Kocaeli’nden çekiliyoruz. Orada mütevazı da olsa bir karşılığımız var ama seçime girmiyoruz. Ne olur ne olmaz, ittifakımızın sandalye sayısına zarar vermeyelim diyoruz."

CHP AÇIKLAMASI

TİP'in oy alacağı illerde CHP'ye zarar verme konusunda tek tek çalıştıklarını söyleyen Kadıgil, "İl il d’hondt hesaplarını kendimiz yaptık. Uşak’ın oylarına kadar hesapladık mesela. CHP’nin 1 milletvekili var bölgede. Yeşil Sol bu seçim çıkarabilir mi milletvekili? Pek olası görünmüyor. Girersek ittifakımıza zarar verir miyiz bu nedenle vermeyiz. Peki biz aday gösterirsek CHP’ye zarar verir miyiz? Bütün bunlara tek tek baktık. Uşak’ta hem vekil çıkaramayıp hem CHP’yi olumsuz etkileyerek AKP’ye sandalye kaptırma ihtimalimiz olması için almamız gereken oy bizim için çok yüksek bir oy mesela. Bu nedenle Uşak’ta seçime girdiğimizde ne ittifakımıza ne de muhalefetteki bir sandalyeye zararımız dokunuyor. 2018 seçimlerinde Burdur’da çok az bir oyla seçildi Mehmet abi (CHP milletvekili Mehmet Göker) Şimdi biz oradan aday çıkarırsak ittifakımızı değil ama CHP’yi olumsuz etkileyebiliriz çünkü oy farkı çok az. Bu kadar stratejik hesaplıyoruz ve misal böyle kimi illerde de seçime girmiyoruz" dedi.

"AMACIMIZ AKP VE MHP'DEN SANDALYE ALMAKTIR"

TİP olarak hedeflerinin ne olduğunu aktaran Kadıgil, son olarak şunları söyledi:

"Hedef yeni kurulacak mecliste Emek ve Özgürlük İttifakının mümkün olan en güçlü biçimde temsil edilmesi. Bunun için de asli umudumuz, muradımız, amacımız AKP ve MHP’den sandalye almaktır. Bunun için özel uğraşacağımız yerler olacak. İşçi kentlerinde özellikle. Belki birkaç ilde CHP’ye sandalye kaybettiririz ama bu kimse için kayıp olmaz. Çünkü bunları AKP’ye kaptırmış olmayacağız, biz kazanmış olacağız."