Murat Gezici, yaptıkları anketlerin sonuçlarını değerlendirdi: İktidar mutfaktan geçecek

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, yaptıkları anketlerin sonuçlarını ve yurttaşın nabzını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Yurttaşın karar verme sürecini etkileyen en önemli etkenin ekonomik kriz olduğuna dikkat çeken Gezici, “Bugün halkın alım gücünde yaşanan daralma, temel ihtiyaçların dahi karşılanamayacak bir noktaya gelmesi toplum üzerinde birikmiş bir öfke yaratmış vaziyette” dedi.

"DUYGUSAL BAĞ KOPTU"

Gezici, ekonomik krizin yurttaş ile hükümet arasındaki duygusal bağı kopardığını söyledi. Yurttaşın ekonomik söylemlerde muhalefete kulak vermeye başladığına vurgu yapan Gezici, şu bilgileri paylaştı: “Halka ‘Ekonomiyi kim düzeltir’ diye sorduğumuzda yüzde 44.8’i ‘Millet İttifakı’, yüzde 40.3’ü ‘Cumhur İttifak’ı diyor. Yüzde 14.9’u ise ‘Kararsızım’ yanıtını veriyor. Kararsızlar genç seçmenler. Halka ‘Ülkenin en önemli sorunu nedir’ diye sorduğumuzda yüzde 74’ü ‘Ekonomi diyor. Toplumun yüzde 76’sı ise Erdoğan yönetiminin ülke ekonomisini düzeltemeyeceğini söylüyor.”

"SIRÇA KÖŞK" ELEŞTİRİSİ

Gezici, “İktidar, ‘Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’ diyerek ekonomiyle ilgili esas sorumluluğu ve mücadeleyi halka bıraktı. Halktan beklediği tasarrufa dair kendisi hiçbir adım atmadı. Harcamalardan vazgeçmedi. Bugün toplumun büyük bölümü, hükümeti halktan kopuk bir şekilde kendi sırça köşkünde yaşayan bir zümre olarak görüyor” dedi.

Devlet yardımıyla geçinen ailelerin sayısının 20 yılda dört kat arttığına dikkat çeken Gezici, şöyle konuştu: “İktidar, mutfaktan geçecek. Bugün halkın yüzde 24’ü devlet yardımlarıyla geçiniyor. Bu, halkın fakirleştiğinin göstergesidir. Seçimlerin sonucunu öfkeli, hayal kırıklığı yaşamış, karamsar ve umutsuz seçmen belirleyecek.”