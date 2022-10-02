MetroPOLL Araştırma'dan son seçim anketi: Cumhur İttifakı'nda erime, MHP hedef aldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, son açıklanan anket üzerine MetroPOLL Araştırma Şirketi'ni hedef aldı.
Yıldız, "MetroPOLL araştırma şirketi yetkilisi Özer Sencar, masa başında hazırladığın anket sonuçları ile herhangi bir mesafe alamadığını görmüyormusun? Gerçeklik duygusunu bu denli yitirmenize hangi travma neden oldu?" sorusunu yöneltti.
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