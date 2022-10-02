MetroPOLL Araştırma'dan son seçim anketi: Cumhur İttifakı'nda erime, MHP hedef aldı

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 14:47
<p>MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı' başlığıyla yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Anket, 2 bin 119 kişiyle, 17-20 Eylül 2022 tarihlerinde 26 bölgeyi esas alan, 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle gerçekleştirildi. </p>

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı' başlığıyla yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Anket, 2 bin 119 kişiyle, 17-20 Eylül 2022 tarihlerinde 26 bölgeyi esas alan, 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle gerçekleştirildi. 

<p>AKP'nin oy oranı kararsızlar dağıltımadan önce yüzde 29 olurken, "Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok" diyenler dağıtıldıktan sonra yüzde 33,6 oy oranına ulaştı.</p> <p>İktidar partisi, 2018 yılında yapılan genel seçimde oyların yüzde 42.56'sını almıştı.</p>

AKP'nin oy oranı kararsızlar dağıltımadan önce yüzde 29 olurken, "Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok" diyenler dağıtıldıktan sonra yüzde 33,6 oy oranına ulaştı.

İktidar partisi, 2018 yılında yapılan genel seçimde oyların yüzde 42.56'sını almıştı.

<p>Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 7,9 oy alırken "Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok" diyenler dağıtıldıktan sonra yüzde 9,1 oy oyranına ulaştı.</p> <p>MHP 2018 seçimlerde 11,10 oy almıştı. </p>

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 7,9 oy alırken "Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok" diyenler dağıtıldıktan sonra yüzde 9,1 oy oyranına ulaştı.

MHP 2018 seçimlerde 11,10 oy almıştı. 

<p>Söz konusu ankette ana muhalefet partisi CHP, kararsızlar dağıtılmadan önce aldığı yüzde 21.4 oyla 'ikinci parti' konumunda bulunuyor.</p> <p>"Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok" diyenler dağıtıldıktan sonra CHP'nin oy oranı 24,8 oldu.</p> <p>2018 seçimlerinde CHP oyların 22,65'ini almıştı.</p>

Söz konusu ankette ana muhalefet partisi CHP, kararsızlar dağıtılmadan önce aldığı yüzde 21.4 oyla 'ikinci parti' konumunda bulunuyor.

"Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok" diyenler dağıtıldıktan sonra CHP'nin oy oranı 24,8 oldu.

2018 seçimlerinde CHP oyların 22,65'ini almıştı.

<p>İYİ Parti ise kararsız oylar dağıtılmadan önce yüzde 10,5 oy alırken "Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok" diyenler dağıtıldıktan sonra yüzde 12,2 oy oranına ulaştı.</p> <p>İYİ Parti, 2018'de aldığı yüzde 9.96'lık oyun üzerine çıktı. </p>

İYİ Parti ise kararsız oylar dağıtılmadan önce yüzde 10,5 oy alırken "Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok" diyenler dağıtıldıktan sonra yüzde 12,2 oy oranına ulaştı.

İYİ Parti, 2018'de aldığı yüzde 9.96'lık oyun üzerine çıktı. 

<p>HDP'nin de üçüncü parti konumuna gelerek oylarını artırdığı görüldü.</p>

HDP'nin de üçüncü parti konumuna gelerek oylarını artırdığı görüldü.

<p><strong>İşte anketten sonuçlar</strong></p> <p>Kararsızlar dağıtılmadan önce:</p> <p>AKP: 29,0</p> <p>CHP: 21,4</p> <p>HDP: 12,0</p> <p>İYİ Parti: 10,5</p> <p>MHP: 7,9</p> <p>DEVA: 1,2</p> <p>Yeniden Refah Partisi: 1,2</p> <p>Zafer Partisi: 0,9</p> <p>SP: 0,7</p> <p>Diğer: 1,5</p> <p>Kararsızım, protesto oy ve cevap yok: 13,8</p>

İşte anketten sonuçlar

Kararsızlar dağıtılmadan önce:

AKP: 29,0

CHP: 21,4

HDP: 12,0

İYİ Parti: 10,5

MHP: 7,9

DEVA: 1,2

Yeniden Refah Partisi: 1,2

Zafer Partisi: 0,9

SP: 0,7

Diğer: 1,5

Kararsızım, protesto oy ve cevap yok: 13,8

<p>Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok dağıtıldıktan sonra</p> <p>AKP: 33,6</p> <p>CHP: 24,8</p> <p>HDP: 13,9</p> <p>İYİ Parti: 12,2</p> <p>MHP: 9,1</p> <p>DEVA: 1,4</p> <p>Yeniden Refah Partisi: 1,4</p> <p>Zafer Partisi: 1,0</p> <p>SP: 0,8</p> <p>Diğer: 1,7</p>

Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok dağıtıldıktan sonra

AKP: 33,6

CHP: 24,8

HDP: 13,9

İYİ Parti: 12,2

MHP: 9,1

DEVA: 1,4

Yeniden Refah Partisi: 1,4

Zafer Partisi: 1,0

SP: 0,8

Diğer: 1,7

<p>MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, son açıklanan anket üzerine MetroPOLL Araştırma Şirketi'ni hedef aldı.</p> <p>Yıldız, "MetroPOLL araştırma şirketi yetkilisi Özer Sencar, masa başında hazırladığın anket sonuçları ile herhangi bir mesafe alamadığını görmüyormusun? Gerçeklik duygusunu bu denli yitirmenize hangi travma neden oldu?" sorusunu yöneltti.</p>

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, son açıklanan anket üzerine MetroPOLL Araştırma Şirketi'ni hedef aldı.

Yıldız, "MetroPOLL araştırma şirketi yetkilisi Özer Sencar, masa başında hazırladığın anket sonuçları ile herhangi bir mesafe alamadığını görmüyormusun? Gerçeklik duygusunu bu denli yitirmenize hangi travma neden oldu?" sorusunu yöneltti.

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