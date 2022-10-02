Kulisler hareketli... İşte CHP'nin masasındaki seçim anketi
Seçim günü hızla yaklaşırken kulisler de hareketli. CHP'li bir parti yetkilisi kendi anketlerindeki oy oranının yüzde 30-31 bandında olduğunu söyledi. Öte yandan, altılı masadan bir kurmay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının "tek yolu" olduğunu öne sürdü.
Türkiye seçime doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Kamuoyu araştırma şirketlerinin yayımladığı anketler önemini koruyor. CHP’nin oy oranını da yüzde 22 ile yüzde 27 arasında gösteren çok sayıda farklı anket yayımlandı.
Gazete Duvar'ın haberine göre; iktidar partileri gibi muhalefet de anketlere mesafeli. Bu nedenle birçok parti, kendi durumunu ölçmek için kendi anketlerini yaptırıyor. CHP kendi yaptırdığı anketlerde oy oranının açıklanan anketlerin üzerinde olduğu iddiasında. Bir parti yetkilisi kendi anketlerindeki oy oranının yüzde 30-31 bandında olduğunu söylüyor.
Öte yandan iktidardan muhalefete tüm siyasi partiler yaklaşık 8 ay sonra yapılacak seçime hazırlanıyor. “Ucube sistem” olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı sisteminden Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş vaat eden muhalefet iddialı.
"ERDOĞAN'IN KAZANMASININ TEK YOLU"
Seçimde kim aday gösterilirse gösterilsin kazanacağını ileri süren muhalefete göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ise tek bir yolu var. Altılı masanın önemli kurmaylarından bir siyasetçi bu yolu, “Erdoğan çıkacak, ‘bir sürü hata yaptım, tüm fatura da bana ait. Şimdi tüm paradigmayı değiştiriyorum. Cumhurbaşkanlığı Sistemi devam edecek ama bu kadar yetkinin nelere yol açtığını gördüm. Mevcut yetkilerin önemli kısmını Altılı Masa’nın da önerilerini dikkate alarak devredeceğim. Ekonomiyi iktisat çevreleriyle görüşüp düzenlemenin yolunu açacağım. İşte bunları yapsa Erdoğan’ın kazanma şansı olur” sözleriyle anlatıyor.
Peki böyle bir değişim yaşanır mı? Bu soruya yanıt ise “Hayır, gerçeklikten koptular, Erdoğan bunları yapamaz” oluyor.
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