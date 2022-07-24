MetroPOLL’ün son anketi yayınladı: AKP ve MHP seçmeninden Cumhur İttifakı'na kötü haber!

Yurttaşın verdiği yanıtlar, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna göre ise şöyle şekillendi:

AKP'li seçmen;

İyileşti: Yüzde 25,2

Kötüleşti: Yüzde 40,8

Değişmedi: Yüzde 33,9