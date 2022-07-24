MetroPOLL’ün son anketi yayınladı: AKP ve MHP seçmeninden Cumhur İttifakı'na kötü haber!
Diğer partililerin verdiği yanıtlar ise şöyle:
HDP’li seçmen;
İyileşti: Yüzde 4,4
Kötüleşti: Yüzde 86,3
Değişmedi: Yüzde 9,2
MHP’li seçmen;
İyileşti: Yüzde 15,2
Kötüleşti: Yüzde 58,1
Değişmedi: Yüzde 26,7
Saadet Partili seçmen;
İyileşti: Yüzde 22,9
Kötüleşti: Yüzde 68,6
DEVA partili seçmen;
İyileşti: Yüzde 3,1
Kötüleşti: Yüzde 90,6
Değişmedi: Yüzde 6,3
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