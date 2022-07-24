MetroPOLL’ün son anketi yayınladı: AKP ve MHP seçmeninden Cumhur İttifakı'na kötü haber!

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 14:14
<p>MetroPOLL Araştırma Şirketi, yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı.</p>

MetroPOLL Araştırma Şirketi, yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı.

<p>Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022 Araştırması’nda katılımcılara <strong>"Son bir yıl içinde sizin veya ailenizin geçim şartları / refah düzeyi ne yönde değişti"</strong> sorusu yöneltildi.</p>

Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022 Araştırması’nda katılımcılara "Son bir yıl içinde sizin veya ailenizin geçim şartları / refah düzeyi ne yönde değişti" sorusu yöneltildi.

<p><strong>‘İyileşti’</strong> diyenlerin oranı yüzde 9,9, <strong>‘kötüleşti’</strong> cevabını verenlerin orası ise yüzde 72,6 olarak kaydedildi.</p> <p><strong>‘Değişmedi’</strong> diyenler ise yüzde 17,2’de kaldı.</p>

‘İyileşti’ diyenlerin oranı yüzde 9,9, ‘kötüleşti’ cevabını verenlerin orası ise yüzde 72,6 olarak kaydedildi.

‘Değişmedi’ diyenler ise yüzde 17,2’de kaldı.

<p>Yurttaşın verdiği yanıtlar,<strong> "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?"</strong> sorusuna göre ise şöyle şekillendi:</p> <p><strong>AKP'li seçmen;</strong></p> <p><strong>İyileşti:</strong> Yüzde 25,2</p> <p><strong>Kötüleşti:</strong> Yüzde 40,8</p> <p><strong>Değişmedi:</strong> Yüzde 33,9</p>

Yurttaşın verdiği yanıtlar, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna göre ise şöyle şekillendi:

AKP'li seçmen;

İyileşti: Yüzde 25,2

Kötüleşti: Yüzde 40,8

Değişmedi: Yüzde 33,9

<p><strong>CHP’li seçmen;</strong></p> <p><strong>İyileşti:</strong> Yüzde 1,9</p> <p><strong>Kötüleşti:</strong> Yüzde 90,6</p> <p><strong>Değişmedi:</strong> Yüzde 7,5</p>

CHP’li seçmen;

İyileşti: Yüzde 1,9

Kötüleşti: Yüzde 90,6

Değişmedi: Yüzde 7,5

<p><strong>İYİ partili seçmen;</strong></p> <p><strong>İyileşti:</strong> Yüzde 5,4</p> <p><strong>Kötüleşti:</strong> Yüzde 84,9</p> <p><strong>Değişmedi:</strong> Yüzde 9,1</p>

İYİ partili seçmen;

İyileşti: Yüzde 5,4

Kötüleşti: Yüzde 84,9

Değişmedi: Yüzde 9,1

<p><strong>Diğer partililerin verdiği yanıtlar ise şöyle:</strong></p> <p><strong>HDP’li seçmen;</strong></p> <p><strong>İyileşti: </strong>Yüzde 4,4</p> <p><strong>Kötüleşti:</strong> Yüzde 86,3</p> <p><strong>Değişmedi: </strong>Yüzde 9,2</p> <p><strong>MHP’li seçmen;</strong></p> <p><strong>İyileşti: </strong>Yüzde 15,2</p> <p><strong>Kötüleşti: </strong>Yüzde 58,1</p> <p><strong>Değişmedi:</strong> Yüzde 26,7</p> <p><strong>Saadet Partili seçmen;</strong></p> <p><strong>İyileşti: </strong>Yüzde 22,9</p> <p><strong>Kötüleşti: </strong>Yüzde 68,6</p> <p><strong>DEVA partili seçmen;</strong></p> <p><strong>İyileşti: </strong>Yüzde 3,1</p> <p><strong>Kötüleşti: </strong>Yüzde 90,6</p> <p><strong>Değişmedi: </strong>Yüzde 6,3</p>

Diğer partililerin verdiği yanıtlar ise şöyle:

HDP’li seçmen;

İyileşti: Yüzde 4,4

Kötüleşti: Yüzde 86,3

Değişmedi: Yüzde 9,2

MHP’li seçmen;

İyileşti: Yüzde 15,2

Kötüleşti: Yüzde 58,1

Değişmedi: Yüzde 26,7

Saadet Partili seçmen;

İyileşti: Yüzde 22,9

Kötüleşti: Yüzde 68,6

DEVA partili seçmen;

İyileşti: Yüzde 3,1

Kötüleşti: Yüzde 90,6

Değişmedi: Yüzde 6,3

MetroPOLL Araştırma ANKET AKP

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler