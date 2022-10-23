Seçim anketi yayımlandı: Anketlerde AKP'ye soğuk duş

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2022 Pazar, 15:10
<p>Yüksek enflasyon ile birlikte yurttaşın alım gücü düşmeye devam ederken AKP ve MHP'nin oylarındaki düşüşler diğer anket şirketlerinin çalışmalarında dikkat çekiyor.</p>

Yüksek enflasyon ile birlikte yurttaşın alım gücü düşmeye devam ederken AKP ve MHP'nin oylarındaki düşüşler diğer anket şirketlerinin çalışmalarında dikkat çekiyor.

<p>Cumhurbaşkanlığı seçiminin Haziran 2023'te yapılacağı iddia edilirken anket çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. </p>

Cumhurbaşkanlığı seçiminin Haziran 2023'te yapılacağı iddia edilirken anket çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. 

<p>Son anket çalışmasını ise ORC araştırma yayımladı. Araştırma 17-19 Ekim 2022 tarihleri arasında 1175 kişiyle görüşülerek yapıldı.</p>

Son anket çalışmasını ise ORC araştırma yayımladı. Araştırma 17-19 Ekim 2022 tarihleri arasında 1175 kişiyle görüşülerek yapıldı.

<p>Seçmenlere<strong> 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz'</strong> diye soruldu.</p>

Seçmenlere 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' diye soruldu.

<p>İstanbul'un ilçelerini kapsayan çalışmada Şişli ilçesinde CHP yüzde 34,1 oy oranına sahip oldu. AKP'de ise yüzde 18,1 oranıyla 2018 seçimlerine göre düşüş gözlemlendi.</p>

İstanbul'un ilçelerini kapsayan çalışmada Şişli ilçesinde CHP yüzde 34,1 oy oranına sahip oldu. AKP'de ise yüzde 18,1 oranıyla 2018 seçimlerine göre düşüş gözlemlendi.

<p>Bahçelievler'de ise AKP yüzde 44,2'den yüzde 31,7'ye düştü. CHP ise yüzde 23,8 oy oranını yüzde 26,3'e yükseltti.</p> <p>İYİ Parti ise yüzde 7,5'lik bir oy artışıyla yüzde 15,7'ye yükseldi.</p>

Bahçelievler'de ise AKP yüzde 44,2'den yüzde 31,7'ye düştü. CHP ise yüzde 23,8 oy oranını yüzde 26,3'e yükseltti.

İYİ Parti ise yüzde 7,5'lik bir oy artışıyla yüzde 15,7'ye yükseldi.

<p>Avcılar ilçesinde AKP'ye oy veren seçmen oranı ise yüzde 34,3 oldu. </p>

Avcılar ilçesinde AKP'ye oy veren seçmen oranı ise yüzde 34,3 oldu. 

<p>Üsküdar'da ise yüzde 42,2 oy oranını yüzde 31,7'ye düşüren AKP'nin yanında İYİ Parti'nin yüzde 8,2 ile oy oranını yüzde 18,1'e yükseltti.</p>

Üsküdar'da ise yüzde 42,2 oy oranını yüzde 31,7'ye düşüren AKP'nin yanında İYİ Parti'nin yüzde 8,2 ile oy oranını yüzde 18,1'e yükseltti.

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