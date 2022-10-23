Seçim anketi yayımlandı: Anketlerde AKP'ye soğuk duş
Yüksek enflasyon ile birlikte yurttaşın alım gücü düşmeye devam ederken AKP ve MHP'nin oylarındaki düşüşler diğer anket şirketlerinin çalışmalarında dikkat çekiyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin Haziran 2023'te yapılacağı iddia edilirken anket çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.
Son anket çalışmasını ise ORC araştırma yayımladı. Araştırma 17-19 Ekim 2022 tarihleri arasında 1175 kişiyle görüşülerek yapıldı.
Seçmenlere 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' diye soruldu.
İstanbul'un ilçelerini kapsayan çalışmada Şişli ilçesinde CHP yüzde 34,1 oy oranına sahip oldu. AKP'de ise yüzde 18,1 oranıyla 2018 seçimlerine göre düşüş gözlemlendi.
Bahçelievler'de ise AKP yüzde 44,2'den yüzde 31,7'ye düştü. CHP ise yüzde 23,8 oy oranını yüzde 26,3'e yükseltti.
İYİ Parti ise yüzde 7,5'lik bir oy artışıyla yüzde 15,7'ye yükseldi.
Avcılar ilçesinde AKP'ye oy veren seçmen oranı ise yüzde 34,3 oldu.
Üsküdar'da ise yüzde 42,2 oy oranını yüzde 31,7'ye düşüren AKP'nin yanında İYİ Parti'nin yüzde 8,2 ile oy oranını yüzde 18,1'e yükseltti.
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