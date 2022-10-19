Son seçim anketi açıklandı: AKP'ye kötü haber... Yüzde 30'un altına düştü
Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti.
Yüksek enflasyon ile birlikte yurttaşın alım gücü de düşmeye devam ederken AKP ve MHP'nin oylarındaki düşüşler diğer anket şirketlerinin çalışmalarında dikkat çekiyor.
Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacağı iddia edilen seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.
Piar Araştırma 'Ekim Ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması' çalışmasını yayımladı.
Seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsniz?" diye soruldu.
Katılımcıların yüzde 28,6'sı AKP'den yana oy kullanırken AKP'nin de yüzde 30'un altına düştüğü görüldü.
Öte yandan Piar Araştırma'nın eylül ayı anketinde ise AKP'nin yüzde 29,1 oy aldığı ve düşüşe geçtiği anlaşıldı.
CHP'nin oy oranı yüzde 28,1 iken İYİ Parti'nin yüzde 11,7 oy aldığı görüldü.
MHP ise yüzde 8,6 oy oranına sahip oldu. Geçen ayın anket çalışmasıyla karşılaştırıldığında oylarında herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.
HDP ise yüzde 9,8 oy oranına sahip oldu.
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