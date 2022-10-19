Son seçim anketi açıklandı: AKP'ye kötü haber... Yüzde 30'un altına düştü

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 10:28
<p>Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. </p>

Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. 

<p>Yüksek enflasyon ile birlikte yurttaşın alım gücü de düşmeye devam ederken AKP ve MHP'nin oylarındaki düşüşler diğer anket şirketlerinin çalışmalarında dikkat çekiyor. </p>

Yüksek enflasyon ile birlikte yurttaşın alım gücü de düşmeye devam ederken AKP ve MHP'nin oylarındaki düşüşler diğer anket şirketlerinin çalışmalarında dikkat çekiyor. 

<p>Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacağı iddia edilen seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.</p>

Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacağı iddia edilen seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.

<p>Piar Araştırma 'Ekim Ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması' çalışmasını yayımladı. </p>

Piar Araştırma 'Ekim Ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması' çalışmasını yayımladı. 

<p>Seçmenlere<strong> "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsniz?"</strong> diye soruldu.</p> <p>Katılımcıların yüzde 28,6'sı AKP'den yana oy kullanırken AKP'nin de yüzde 30'un altına düştüğü görüldü. </p>

Seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsniz?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 28,6'sı AKP'den yana oy kullanırken AKP'nin de yüzde 30'un altına düştüğü görüldü. 

<p>Öte yandan Piar Araştırma'nın eylül ayı anketinde ise AKP'nin yüzde 29,1 oy aldığı ve düşüşe geçtiği anlaşıldı.</p>

Öte yandan Piar Araştırma'nın eylül ayı anketinde ise AKP'nin yüzde 29,1 oy aldığı ve düşüşe geçtiği anlaşıldı.

<p>CHP'nin oy oranı yüzde 28,1 iken İYİ Parti'nin yüzde 11,7 oy aldığı görüldü.</p>

CHP'nin oy oranı yüzde 28,1 iken İYİ Parti'nin yüzde 11,7 oy aldığı görüldü.

<p>MHP ise yüzde 8,6 oy oranına sahip oldu. Geçen ayın anket çalışmasıyla karşılaştırıldığında oylarında herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü. </p>

MHP ise yüzde 8,6 oy oranına sahip oldu. Geçen ayın anket çalışmasıyla karşılaştırıldığında oylarında herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü. 

<p>HDP ise yüzde 9,8 oy oranına sahip oldu.</p>

HDP ise yüzde 9,8 oy oranına sahip oldu.

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