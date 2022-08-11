Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan, 3 isim karşısında da kaybediyor!
Yöneylem'in 27 ilde 2400 kişi ile yaptığı Temmuz 2022 araştırması yayımlandı. Yüzde 95 güven aralığındaki çalışmada önemli sonuçlara yer verildi.
Çalışmaya göre Millet İttifakı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 35.4 oranında oy alırken Cumhur İttifakı yüzde 28.4 seviyesinde kaldı. Ankette ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde de seçmenin tercihinin muhalefet adayı olduğu görüldü.
Yöneylem tarafından 27 ilde 2400 katılımcı ile 28 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
MHP BARAJ ALTI KALDI
Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra genel görünüm şu şekilde:
AKP: 29.6
CHP: 29.4
İYİ Parti: 14.9
HDP: 9.1
MHP: 6
Zafer Partisi: 2.5
Yeniden Refah Partisi: 2.3
DEVA Partisi: 2.2
Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin yüzde 7 olarak belirlenen yeni seçim barajının altında kaldığı görüldü.
3 ADAYA DA KAYBEDİYOR
"Cumhurbaşkanlığı seçimi 2.tura kalsa oyunuzu kime verirdiniz?" sorusuna karşılık Erdoğan'ın olası tüm adaylar karşısında kaybettiği gözlemlenmiştir.
Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalması halinde Erdoğan diyenlerin oranı 38.3 olurken Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 47.8 seviyesinde seyretti.
Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında yüzde 37.1 oranında oy alırken İmamoğlu 50.9 seviyesinde seyretti.
Son olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş karşısında ise Erdoğan yüzde 31.2 oy alırken Mansur Yavaş'ın yüzde 61.5 oranında oy aldığı görüldü.
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