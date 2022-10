Anket: Her 10 kişiden 7'si 'pazartesi sendromu' yaşıyor

10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:52

Yaklaşık 4 binden fazla kişinin katıldığı ankete göre, halkın yaklaşık yüzde 67'si genelde "pazartesi sendromu" denilen bu duyguyu yaşıyor. Bu oran, 18'le 24 yaş arasındakilerde yüzde 74'e yükseliyor.

"Pazartesi sendromu" yaşayanlar stres ve anksiyetenin, iş kaygıları, uyku eksikliği ve yaklaşan yapılacaklar listelerinden kaynaklandığını söylüyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; anket, Better Health – Every Mind Matters (Daha İyi Sağlık – Her Zihin Önemlidir) adlı bir kampanya başlatan Sağlığı Geliştirme ve Eşitsizlikler Ofisi (OHID) için yapıldı.

Kampanya, insanları akıl sağlıkları için büyük fark yaratacak küçük şeyler yapmaya çağırıyor. Bu çağrı, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) birimlerinin, akıl sağlığı hizmetlerine yönelik artan talebin ciddi personel sıkıntısı nedeniyle karşılanamadığı uyarısıyla aynı sıralarda geldi.

Sağlık Bakanı Therese Coffey şunları söyledi:

"Odak noktam, insanların ihtiyaç duydukları tedaviyi ihtiyaç duyduklarında alabilmelerini sağlamak; buna akıl sağlıkları da dahil."

"Every Mind Matters aracı, zihinsel direncinizi geliştirmenin ve çoğumuzun pazar günleri hissettiği anksiyeteyi önlemenin harika bir yolu."

Kampanyanın internet sitesi, insanların tüyolarla ücretsiz bir "zihin planı" oluşturmasını sağlıyor ve anksiyete, maddi dertler ve çocukların akıl sağlığıyla nasıl başa çıkılacağına dair bilgilerin yer aldığı bölümler sunuyor.

Y KUŞAĞI, MALİ KONUDA DAHA AZ KONTROL SAHİBİ



Fakat milyonlarca Britanyalı, geçim sıkıntısının ortasında ay sonunu getirebilmek için ek işlere girerken ve gençler bu kış yiyecek almaya paralarının yetmeyeceğinden endişelenirken, hastane birimleri hükümeti ulusal akıl sağlığı planına öncelik vermeye çağırıyor.

Buna ek olarak, bir anket, kriz hem kısa vadeli hem de uzun vadeli finansal hedefleri etkilediğinden, Y kuşağının (1981-1996 arasında doğanlar) mali durumları üzerinde diğer nesillere kıyasla daha az kontrol sahibi hissettiğini ortaya koydu.

"ARTAN EŞİTSİZLİĞİN İNSANLARIN AKIL SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ..."

NHS Providers'ın geçici CEO'su Saffron Cordery, Every Mind Matters hoş karşılanan bir girişim olsa da "birimlerin artan eşitsizliğin insanların akıl sağlığı üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu" söyledi.

Cordery "Kötü akıl sağlığını etkileyen köklü ve karmaşık faktörleri de ele almalıyız" dedi ve şöyle konuştu:

"Akıl sağlığı hizmetleri, artan talep karşısında mevcut personel ve kaynaklarla mümkün olan en iyi bakımı sağlamak ve yaymak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor."

"Akıl sağlığı bekleme listelerinde neredeyse 1,8 milyon kişi var."

"Kısmen pandeminin de etkisiyle insanların ihtiyaçları daha ağır ve karmaşık hale gelirken, aşırı yüklenilmiş hizmetler ciddi işgücü kıtlığıyla karşı karşıya kalıyor."

Cordery, yükselen hayat pahalılığının "mali baskıların artmasıyla insanların beden ve akıl sağlığına zarar verdiği" konusunda uyardı.

"Hükümetin erken müdahalenin önemini desteklemesi ve tanıması da memnuniyetle karşılanıyor."

"Ama hükümetler arası akıl sağlığı planının bakanlar için hâlâ öncelik olduğunu ve bu plana, akıl sağlığı sorunları olan kişilere ihtiyaç duyduklarında ihtiyaç duydukları düzeyde tedavi sunması gereken akıl sağlığı hizmetleri ve ortaklarını destekleyerek ve finanse ederek arka çıkılacağını bilmemiz gerekiyor."