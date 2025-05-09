SONAR Araştırma Şirketi’nin VIP üyelerine gönderdiği anket sızdı: İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
SONAR Araştırma Şirketi’nin yalnızca VIP üyeleriyle paylaştığı ankete ait olduğu öne sürülen sonuçlar sosyal medyaya sızdı. Ankete göre, CHP birinci parti konumunu korudu.
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında oluşan protestolar ve kamuoyu tepkisi anketlere yansımaya devam ediyor.
Ünlü anket şirketi SONAR'ın sadece VIP üyelerine gönderdiği aylık araştırma sonuçları paylaşıldı. Erken seçim olması halinde siyasi tercihlerin yer aldığı sayfa sosyal medyaya sızdı.
Sızan ankete göre CHP, AKP'ye 6 puan fark attı. Sonuçlar, AKP ve MHP oylarında gerilemeyi gözler önüne serdi.
Sızan sonuçlara göre, CHP'nin oy oranı yüzde 36,2 olarak ölçüldü. AKP ise yüzde 30,6 ile ikinci sırada yer aldı. Aradaki farkın 6 puan olduğu görüldü.
Üçüncü sırada yüzde 8,2 ile DEM Parti yer alırken, MHP’nin oy oranı yüzde 7,6 olarak kaydedildi. İYİ Parti yüzde 7,2, Zafer Partisi yüzde 4,6, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 3,9 oy aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e sert sözler!
- Lisede dehşet: 2 kişiyi vurdu
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'Çok yakın zamanda...'
- Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
- Beni cezalandıran hâkim ‘tanıdık’ çıktı
- Erdoğan gerçeği bu kez partisinden dinledi!
- 'Çok sayıda AKP’linin bu Londra merakı nedir?'
- Özel'den 'diploma' ve 'Özgür Çelik' çıkışı
- Önce Selçuk Bayraktar şimdi de Güler Sabancı...