Garo Paylan'dan TİP açıklaması: 'Çok çaba sarf ettik...'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 22:11

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 22:11

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın milletvekili listeleri hakkında açıklamada bulundu. İttifak çatısı altındaki iki partinin pusulada yer alacağını duyuran Paylan, tek liste konusunda çok çaba sarf ettiklerini ancak TİP’in iddiasını ortaya koymak istediğini söyledi.

Nevşin Mengü’nün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Paylan, "TİP’in bir iddiası var. ‘Artı katacağımız seçmenler var’ diyorlar. Umarım haklı çıkarlar" dedi.

Garo Paylan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile HDP arasında yapılan tek liste görüşmeleri için şunları söyledi:

'HEPİMİZİ ÜZER...'

“Hepimiz tek liste konusunda çok çaba gösterdik ama TİP’in bir iddiası var. ‘Artı katacağımız seçmenler var’ diyorlar. Umarım haklı çıkarlar. Tek başına girmişken 100 vekil çıkaracak iken iki partiyle 90’a düşmek hepimizi üzer. İki parti arasında etkin çalışmalar var ve sorunlarımızı aşmış durumdayız.

Diyelim ki Bursa’da 5 bin oyla milletvekili kaçırdıysak burada birbirimizi örseleme riskimiz var. Bunu iki partinin yetkili kurulları tartışıyor ve riskli olan yerlerde TİP’in aday göstermemesi gibi bir eğilim olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde TİP’in de girmesi ve başarılı olması için hep beraber mücadele vereceğiz. Önemli olan ittifak toplamının 100 milletvekili olması.

'BİZ YOLDAŞIZ...'

Erkan Baş bence çok iyi bir siyasetçi. Toplumun sevdiği insanların siyasete atılmasında hiçbir sorun yok. Ünlüler bence her yerde ama en ünlüler Yeşiller ve Sol’da. Ama biz yoldaşız, oraya daha çok insanın gelmesinden mutluluk duyarız.”